Schwelm: Dreijähriges Kind bei Autounfall verletzt

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend in Schwelm verletzt worden. Ein 35-jähriger Schwelmer war mit seinem BMW auf der Lindenbergstraße in Richtung Gevelsberger Straße unterwegs. An der Kreuzung wollte er die Gevelsberger Straße überqueren, um geradeaus weiter der Lindenbergstraße zu folgen.

Hierbei übersah er laut Polizei den von rechts kommenden BMW eines 49-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW gegen einen weiteren BMW eines 34-Jährigen geschleudert, der ebenfalls an der Lindenbergstraße am Kreuzungsbereich wartete.

Die Insassen des letzteren BMW, eine 35-Jährige und ein dreijähriges Kind, wurden leicht verletzt, sie wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.