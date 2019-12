Schwelm: Drei Einbrüche am Nikolaustag

Schwelm. Drei Einbrüche hat es am Nikolaustag in Schwelm gegeben. In allen Fällen drangen die Täter gewaltsam in die Wohnungen ein.

In allen drei Fällen durchsuchten sie die Räume, Schränke und Schubladen. Was und ob sie etwas erbeuteten, ist bisher unklar.