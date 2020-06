Schwelm: Bewohner treffen auf Einbrecher mit Mundschutz

Schwelm. Ein rücksichtsvoller Einbrecher war in Schwelm unterwegs. Bevor er in das Haus einstieg, setzte er sich einen medizinischen Mundschutz auf.

Ein Unbekannter gelangte am Samstag gegen 10.30 Uhr durch die Kellertür eines Hauses in der Hermannstraße in das Gebäude. Dort entwendete er Bargeld und Schmuck. Der Täter wurde durch die Eigentümerin überrascht und flüchtete über den Gartenzaun in Richtung Hattinger Straße.

Beschreibung: männlich, ca. 1,80 Meter, weiße Kappe,weiße kurze Hose, weiße Turnschuhe, sportlich und schlank, dunkle Umhängetasche, medizinischer Mund-Nase-Schutz, blau.