Schwelm: Baustelle auf der B7 mit Folgen

Unter dem Firmengelände des Eisenwerks lauert eine unsichtbare Gefahr. Es ist die Schwelme, die dort unterirdisch in ein Korsett gezwängt wurde. Der Knackpunkt: sowohl beim Eintritt, als auch beim Austritt des Flüsschens, gibt es unterschiedliche Leitungsquerschnitte. Deshalb kann es bei Starkregenereignissen jederzeit zu einem Rückstau kommen – mit katastrophalen Folgen. Im schlimmsten Fall droht die Gefahr, dass die Hallen über der verrohrten Schwelme überschwemmt werden. Erschwerend kommt hinzu, dass das rund 120 Jahre alte Rohrsystem marode ist. Der Druck durch das darüber befindliche Erdreich quetscht langsam die Rohre zusammen.

Suche nach Lösung dauert 23 Jahre

„Das Rohr hält nur aus Gewohnheit“, scherzte Georg Wulf, Vorstand des Wupperverbands, im Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung. 1996 habe es die ersten Untersuchungen der verrohrten Schwelme gegeben. Seitdem sind die Schäden von Jahr zu Jahr größer geworden. „Das Rohr wird zusammenbrechen. Nur der Zeitpunkt ist nicht sicher vorhersehbar“, so Wulf.

Das Problem ist seit Jahrzehnten bekannt. Und doch hat es 23 Jahre gedauert, unzähliger Gespräche zwischen Stadt, Wupperverband, den Grundstückseigentümern Vits und Albano-Müller und der Bezirksregierung Arnsberg bedürft und wegen der Kostenfrage letztendlich des Spruchs eines Verwaltungsrichters gebraucht, bis die Sanierung und Neuverrohrung der Schwelme in trockenen Tüchern war. Voraussichtlich im März oder April 2020 werden nun die Arbeiten beginnen.

Kosten betragen 2,9 Millionen Euro

Die Kosten des Gesamtprojekts betragen 2,9 Millionen Euro, das Geld muss die Stadt Schwelm bezahlen, abzüglich eines Förderbeitrags von 1,7 Millionen Euro. All das war eine schwere Geburt, das zeigt das langwierige Procedere. Es geht um den Hochwasserschutz, eines der dringendsten Probleme, wie Ralf Schweinsberg und Winfried Guthier die Politik wissen ließen.

Die Schwelme muss vor allem unter dem Eisenwerkgelände neu verrohrt werden. Kostenpunkt: 2,9 Mio Euro. Foto: ernd Richter / WP

Dreh- und Angelpunkt war über Jahre die Frage der Finanzierung der Sanierung. Nachdem klar war, dass die Grundstückseigentümern aus dem Rennen waren, hatte sich die Stadt Schwelm schon darauf eingestellt, den Betrag in Gänze selber bezahlen zu müssen. Im Land war nämlich zwischenzeitlich ein Paradigmenwechsel erfolgt. Früher wurde die Verrohrung gefördert, heute gibt es von der Bezirksregierung in der Regel nur noch Geld für die Offenlegung eines Gewässers.

Doch der Wupperverband hatte in Sache Fördergelder nicht locker gelassen, nach Auswegen aus der Finanzmisere gesucht und sie schließlich auch zur Freude der Kommune gefunden. Die Hallen des Eisenwerks stehen in einer Talsohle auf dem im Jahr 1900 aufgeschütteten, weitestgehend kontaminierten Gelände. 600 Meter der Schwelme sind teilweise unter Hallen verrohrt, eine Offenlegung des Gewässers wäre nur um 150 Meter möglich.

Dauer der Maßnahme etwa ein Jahr

„Eine Offenlegung hätte auf einem Industriegelände nicht gepasst“, so Wulf. Am Ende eines langen Abstimmungsverfahren stand der Kompromiss, 610 Meter eines an anderer Stelle verrohten Trassenverlauf des Schwelme offen zu legen. Ein Kompromiss, der letztendlich den Bürgern der Kreisstadt richtig Geld spart, nämlich die besagten 1,7 Millionen Euro.

Im März 2020 sollen nun die Bauarbeiten zur Sanierung der verrohrten Schwelme beginnen, teilte der Vorstand des Wupperverbands, Georg Wulf mit. Begonnen wird mit dem unterirdischen Einlaufbauwerk auf der Berliner Straße. Dort treffen die nördliche und die südliche Schwelme zusammen.

Info Schwelme in naturnahen Zustand bringen Im September erhielt der Wupperverband von der Bezirksregierung Arnsberg eine Förderung des Hochwasserschutz-Projektes in Höhe von 1,7 Millionen Euro. Die wesentliche Voraussetzung für die Förderung ist der Perspektivplan Schwelme. Der Plan enthält neben einer Betrachtung und Bewertung der Schwelme verschiedene Maßnahmen, um den Bachlauf zu verbessern. Zunächst wurde ein Planungshorizont bis 2030 angesetzt mit kurz- und mittelfristig durchführbaren Maßnahmen. Im Gesamtvolumen werden die Kosten für die Umsetzung dieser Projekte circa eine Million Euro betragen. Davon sind 80 Prozent förderfähig. Der Eigenanteil von 20 Prozent ist von der Stadt Schwelm als Wupperverbandsmitglied einzelveranlagt zu tragen, da diese Maßnahmen nicht im von den Gremien beschlossenen, genossenschaftlich finanzierten Programm zur Umsetzung der EU-WRRL enthalten sind. Langfristiges Ziel ist es, die derzeit verrohrten oder in Betonschalen verbauten Strecken der Schwelme sowohl auf dem Stadtgebiet Wuppertal als auch in Schwelm über einen Zeitraum von bis zu 50 Jahren wieder in einen naturnahen Zustand zu entwickeln. Die hierzu erforderlichen Bausteine werden Bestandteil eines Gewässerentwicklungsprogramms mit genossenschaftlichem Finanzierungsmodell sein, sofern auch hierfür Fördermittel des Landes bereitgestellt werden.

Die Umsetzung des Projekts geht nicht ohne Beeinträchtigung des fließenden Verkehrs. Der wird an der Baustelle in Höhe der Esso-Tankstelle für die Dauer von bis zu acht Wochen einspurig geführt werden. Insgesamt auf ein Jahr werden die Baumaßnahmen in Gänze betragen. Dabei wird der bisherige Verlauf des Flüsschens korrigiert. Bisher führte ein Teil der Rohre unter den Fabrikhallen durch. In Zukunft wird ein neues Rohr außerhalb der Gebäudemauern verlegt.

Nach Abschluss der Arbeiten ist auch der Schwachpunkt der unterschiedlichen Rohrquerschnitte repariert. An der Nordstraße ist das Rohr 120 cm im Durchmesser, unter dem Eisenwerk-Gelände misst es 60 cm, und wenn es an der B7 wieder hervortritt, wächst der Durchmesser wieder auf 130 cm an. Bei Starkregenereignissen hat das zur Folge, dass es zu einem Rückstau kommen kann. Deshalb gibt es an der Oelkinghauser Straße in Nachbarschaft des AWo-Kindergartens ja auch ein Regenrückhaltebecken und aus dem gleichen Grund konnte das Gelände Am Weißenfeld an der Stadtgrenze zu Ennepetal-Oelkinghausen bisher auch noch nicht als Gewerbefläche entwickelt werden, da die Entwässerung über die Schwelme nicht sichergestellt war.

Wichtiges Problem gelöst

„Es ist das größte Problem, das wir in Schwelm hatten, nur haben wir es bisher nicht so laut gemacht“, freute sich auch der zuständige städtische Fachbereichsleiter Winfried Guthier über die nun gefundene Lösung für die Hochwassergefahr.

„Rein rechtlich hätten wir als Stadt die Kosten alleine tragen müssen. Um die Jahrtausendwende hätte niemand daran geglaubt, dass wir die Fördergelder bekommen“, pflichtete ihm Beigeordneter Ralf Schweinsberg bei. „Das wäre ein teurer Spaß für uns geworden, wenn wir alles hätten selbst bezahlen müssen“, dankte Ausschussvorsitzender Peter Schier allen handelnden Akteuren auch im Namen der Schwelmer Bürger.