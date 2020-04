Schwelm: Audifahrer rammt Motorrad

Schwelm. Offenbar aus Unachtsamkeit rammt ein 49-jähriger Audifahrer ein Motorrad in Schwelm, mit dem ein 56-Jähriger fuhr.

Ein 49-jähriger Autofahrer ist am Sonntagmorgen mit seinem Audi von der Winterberger Straße in Schwelm in den Kreisverkehr zur Frankfurter Straße eingebogen. Während des Einbiegens übersah der Audifahrer, dass bereits ein 56-jähriger Motorradfahrer mit seiner Maschine in den Kreisverkehr gefahren war.

Infolgedessen kam zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrern. Dabei stürzte der Motorradfahrer. Der 56-jährige Zweiradfahrer verletzte sich bei diesem Sturz leicht. Er benötigte allerdings keine weitere ärztliche Behandlung.