Gevelsberg: Schüsse auf Polizisten - Beamter schwer verletzt

Das Fahrzeug des mutmaßlichen Täters steht an einer Kreuzung in Gevelsberg. Bei einem Schusswechsel wurde ein Polizist schwer verletzt.

Gevelsberg. Ein Polizist ist bei Schusswechseln mit einem 36-Jährigen in Gevelsberg schwer verletzt worden. Der Angreifer wurde wenig später festgenommen.

Nach zwei Schusswechseln in Gevelsberg und Ennepetal hat die Polizei einen bewaffneten Mann (36) festgenommen. Dieser hat bei einer Kontrolle eines Fahrzeugs in der Mühlenstraße gegen Mitternacht einen 28-jährigen Beamten angeschossen und schwer verletzt. In Lebensgefahr schwebe der Polizist nach ersten Erkenntnissen aber nicht.

Anschließend flüchtete der Mann mit dem Auto und später zu Fuß. Für die Fahndung setzte die Polizei Hubschrauber, Spürhunde und Spezialkräfte ein.

Gevelsberg: Flüchtiger Mann eröffnet erneut das Feuer auf Polizisten

Gegen 4.15 Uhr wurde der Gesuchte durch einen Polizeihund und die Spezialeinsatzkräfte in der Hagener Straße in Gevelsberg gestellt. Dort eröffnete der Mann erneut das Feuer auf die Polizisten. Bei der anschließenden Festnahme wurde der Beschuldigte schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Die Ermittlungen haben die Hagener Staatsanwaltschaft und eine Mordkommission der Kriminalpolizei Hagen übernommen. (red)

Weitere Nachrichten aus Gevelsberg und Ennepetal gibt es hier.