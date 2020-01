Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schon viele Bücher veröffentlicht

Das Buch „Dunkle Dichter“ von Markus J. Beyer, erschien im Woll-Verlag (Schmallenberg), hat 456 Seiten und kostet 14,90 Euro. ISBN 978-3-948496-00-5. Die Illustrationen stammen ebenfalls vom Autor.

Markus J. Beyer wurde 1967 in Plettenberg geboren, studierte in Bochum und Passau Katholische Theologie sowie in Dortmund Deutsch und Geschichte auf Lehramt. Seit 1995 ist er als Lehrer tätig, seit vielen Jahren in Ennepetal an der Hauptschule Effey, der heutigen Sekundarschule. Er hat zahlreiche Bücher veröffentlicht, u. a. auch im Herder-Verlag. Im Selbstverlag erschien sein Buch „Und am Himmel kein Zeichen – ein Gleichnis“. Es thematisiert den Holocaust. Ein Buch über dunkle, unmenschliche Zeiten.