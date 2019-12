Das Gevelsberger Benefizkonzert „Rock for Children“ geht in die vierte Runde. „Local Friends 2020“ und „Stark“ stehen auf der Bühne.

„Rock for Children“ Gevelsberg: Vorverkauf läuft bereits

Harte Töne für den guten Zweck gibt es am Samstag, 11. Januar, bereits zum vierten Mal in der Aula Alte Geer unter dem „Rock for Children“-Banner. Die beiden Gevelsberger Bands Proscription und Cold Friday organisieren das Konzert bereits zum vierten Mal und wollen nach dem Abend erneut mit einem dicken Scheck beim Kinderhospiz in Gevelsberg auflaufen. Denn: Der gesamte Erlös fließt diesem zu.

Dafür haben sie ein aus ihrer Sicht erneut außergewöhnliches Paket geschnürt. Unter dem Namen „Local Friends 2020“ haben sich etliche bekannte heimische Musiker zusammengetan, um dem Publikum mit harten Tönen eine ausgezeichnete Party zu liefern. Damit wollen die Lokalmatadore der Band „Stark“, die um 19 Uhr die Bühne entern, schon starten. Die Gevelsberger Firma Lightline wird mit einer Licht- und Lasershow sowie einer großen Video-Leinwand auch optisch für ein exzellentes Erlebnis sorgen.

Durch den Abend führt WDR-Moderator Jan Schulte, der auch wieder kurze Interviews mit Hospizmitarbeitern beziehungsweise Betroffenen führt, die einen Einblick in ihre Arbeit geben. Ebenso helfen zahlreiche Hospiz-Mitarbeiter an dem Abend in der Aula und zudem ist die Institution mit einem Info-Stand vor Ort. Für Essen und Getränke soll in gewohnter Form gesorgt sein, wenn sich ab 18 Uhr die Türen zum Einlass öffnen.

Karten gibt es für 15 Euro bei Intersport Reschop, Mittelstraße 15, in Gevelsberg sowie in der Buchhandlung Kamp, Hauptstraße 45, in Schwelm. An der Abendkasse kostet eine Eintrittskarte 17 Euro.