Retter von Haus Martfeld in Schwelm wird 90 Jahre alt

Schwelm Er ist der Retter von Haus Martfeld: Wilhelm Erfurt. Dienstag feiert Schwelms einziger noch lebender Ehrenbürger seinen 90. Geburtstag

Bernd Richter

Schwelm. Unternehmer, Naturfreund, Kulturförderer, Kommunalpolitiker – vor allen Dingen aber mit viel Herzblut ein Schwelmer und Menschenfreund. Wilhelm Erfurt wird am Dienstag, 29. Dezember, 90 Jahre alt. Feierte der einzige noch lebende Ehrenbürger der Stadt Schwelm sein 80. Wiegenfest noch mit 100 Gästen im Haus Martfeld, so ist die diesjährige Geburtstagsfeier eher klein und im engsten Familienkreis – auch wegen Corona.

Was schenkt man einem Menschen, der sich alles kaufen kann und schon alles hat. Wie ehrt man ihn? Vor diese Fragen sah sich auch die Stadt Schwelm gestellt. Bürgermeister Stephan Langhard hat im Vorfeld des runden Wiegenfests Kontakt zur Familie aufgenommen. „Ich hoffe, ihn sehr bald treffen zu können, wenn es die Corona-Zeiten wieder zulassen.“ Zunächst gibt es vom Stadtoberhaupt als Zeichen der Wertschätzung ein persönliches Glückwunschschreiben und eine Aufmerksamkeit, „einen angemessenen Strauß Blumen“, wie der Chef im Rathaus sagt. „Ich wünsche Wilhelm Erfurt weiterhin so viel Tatkraft wie bisher, dass er noch weiterhin für sich und natürlich unsere Stadt viel auf den Weg bringen kann.“

Und auf den Weg gebracht Wilhelm Erfurt in den zurückliegenden Jahrzehnten eine ganze Menge. Sein Name ist eng verbunden mit Haus Martfeld. Ohne den engagierten Unternehmer wäre Schwelms gute Stube sicherlich nicht das, was sie heute ist: ein Diamant für die Kreisstadt – mit Leuchtturmfunktion weit über die Stadtgrenzen hinaus. Nach dem Krieg sah die Zukunft von Martfeld trübe aus. Es herrschte Wohnungsnot, der Gebäudekomplex diente vielen ausgebombten Familien als Wohnstätte. Vom Charme eines Schlosses war in den 1960er Jahren nicht mehr viel übrig geblieben, dem Denkmalschutzgedanken kam noch nicht die Bedeutung zu wie heute. Auch ein Abriss des Hauses Martfeld war im Jahr 1970 denkbar.

Doch Wilhelm Erfurt war seiner Zeit weit voraus, hatte die geschichtliche Bedeutung Martfelds schon früh erkannt. Mit seinem Engagement ist es zu verdanken, dass es das Haus Martfeld heute noch gibt. „Martfeld ist mein viertes Kind“, sagt Wilhelm Erfurt sicherlich zu Recht über seine enge Beziehung zu dem Haus. Seine 1996 gegründete „Erfurt-Stiftung für Kultur und Natur Schwelm“ hilft mit, dass das auch in Zukunft so bleibt. Der alte, nach seiner Restaurierung wieder im frischen Glanz erstrahlende Haferkasten und die wieder vorzeigbare Kapelle Martfeld sind Zeichen dieses gesellschaftlichen Engagements.

Die Ehrenbürgerrechte der Stadt Schwelm bekam Wilhelm Erfurt 2006 durch den damaligen Bürgermeister Dr. Jürgen Steinrücke verliehen. Diese Ehre wurde zuletzt nur dem damaligen Bundespräsidenten Dr. Gustav Heinemann am 7. September 1969 zuteil, der am 23. Juli 1899 in Schwelm geboren wurde. Für sein Wirken zum Wohl der Allgemeinheit überreichte NRW-Ministerpräsident Jürgen Rüttgers Wilhelm Erfurt im selben Jahr das Bundesverdienstkreuz, den Verdienstorden von NRW überreichte Ministerpräsidentin Hannelore Kraft 2017.

Die Wilhelm-Erfurt-Stiftung

Die Wilhelm-Erfurt-Stiftung für Kultur und Umwelt gründete der Unternehmer 1996. Das Stiftungskapital beträgt heute eine Million Euro, bisher wurden mehr als 160 lokale Projekte gefördert. Mit rund 15.000 Euro im Jahr werden Projekte unterstützt, beispielsweise die Musikschule, das Konzertformat Adventival, die Lesereihe „Altes neu entdeckt“ im Haus Martfeld. Außerdem finanziert Wilhelm Erfurt mit seiner Stiftung die Herausgabe regionalgeschichtlicher Publikationen.

Darüber hinaus hat sich Wilhelm Erfurt fast 20 Jahre lang in der Kommunalpolitik engagiert, war Mitglied im Rat und vier Jahre bis 1976 2. stellv. Bürgermeister der Stadt Schwelm. Außerdem leitete er 16 Jahre lang den Hegering der Stadt Schwelm.

Firma Erfurt & Sohn

Der Name Wilhelm Erfurt ist natürlich eng verbunden mit der Geschichte von Erfurt & Sohn. Unternehmerischer Weitblick, Mut zu Risiko und Veränderung sowie höchstes regionales und soziales Engagement: 46 Jahre lang prägte Wilhelm Erfurt in 6. Generation die Geschicke von Erfurt & Sohn.

Nach Abschluss seines Diploms der Volkswirtschaftslehre in Bonn führte der Tod seines Onkels Fritz Erfurt (1899 – 1950) Wilhelm Erfurt früh zurück in die familiengeführte Papierfabrik im westfälischen Dahlhausen. Dort beeinflusste er 1952 zunächst als Angestellter und fünf Jahre später als Geschäftsführer weitreichend die wirtschaftliche Entwicklung sowie künftige Ausrichtung des Betriebes. Gemeinsam mit seinem Cousin Reinhard Erfurt (1936 – 2002), der 1961 als geschäftsführender Gesellschafter in das Unternehmen einstieg, baute Wilhelm Erfurt den Familienbetrieb kontinuierlich aus. Er schob technische Innovationen inklusive eines umfassenden Ausbaus der Werksflächen voran, trug durch Firmenakquisitionen zur Erweiterung des Produktportfolios bei und stellte mit dem Aufbau der Marke „Erfurt“ und dem Fokus auf Rauhfaser und überstreichbare Wandbeläge die Weichen für die heutige Marktführerposition des Unternehmens. Dabei erkannte Wilhelm Erfurt früh, dass der wirtschaftliche Erfolg nicht nur auf unternehmerischem Geschick, sondern auch auf der Übernahme sozialer Verantwortung für Mitarbeiter und Region gründet. Dieses partnerschaftliche Miteinander und der bewusst schonende Umgang mit natürlichen Ressourcen bilden bis heute zentrale Pfeiler in der firmeneigenen Philosophie.

Von Generation zu Generation

Auch nach seinem Rückzug aus der operativen Unternehmensführung sind der innovative Geist sowie die Verantwortung gegenüber Mitarbeitern und Region, welche Wilhelm Erfurts Schaffen prägten, nach wie vor tragende Säulen bei Erfurt & Sohn. „Die Weitergabe dieser Werte von Generation zu Generation sind unabdingbar für ein auf Nachhaltigkeit und Langfristigkeit ausgelegtes Familienunternehmen“, so Henrik und Martin Erfurt, geschäftsführende Gesellschafter. „Diese Grundsätze werden sowohl von der Familie Erfurt als auch den Mitarbeitern gelebt und mitgetragen.“ Felicitas Erfurt-Gordon, seit diesem Jahr in der 8. Generation Teil der Geschäftsführung, schließt an: „Jede Generation bestimmt neue Trends und setzt andere Impulse, steht aber auch vor eigenen Herausforderungen, denen wir uns gerne stellen und die uns neue Chancen eröffnen. Wir sind sehr stolz auf das außergewöhnliche Lebenswerk meines Großvaters. Seinem Mut, seiner Weitsicht und seiner über den Maßen hohen persönlichen Motivation haben nicht nur wir als Unternehmerfamilie viel zu verdanken. Wir sind uns sicher, dass dies auch für die Region an der Wupper und insbesondere die Stadt Schwelm und ihre Bürger gilt. Wir freuen uns, dass ihm diese Wertschätzung durch die achtbaren Ehrungen und Auszeichnungen zuteilwurde und darauf, seinen 90. Geburtstag gemeinsam mit ihm zu feiern.“