Projekt weckt Aufmerksamkeit

Um herauszufinden, welche Bäume in der Jungsteinzeit vorkamen, hatte Stefan Voigt den Geologischen Dienst NRW kontaktiert. Im dortigen Archiv gibt es Proben von Erdbohrungen, in denen auch Spuren von 6000 Jahre alten Pollen gefunden wurden. Demnach wuchsen damals in dem trockenen und warmen Klima Flaumeiche, Linde, Esche, Wildbirne, Ulme, Ahorn, Hasel und Hainbuche. Einige dieser Sorten werden nun auf zwei benachbarten Flächen an der Heimstraße gepflanzt.

Nicht nur der Landesbetrieb Wald + Holz, der selbst auf die Entwicklung klimastabiler Mischwälder aus überwiegend heimischen Baumarten setzt, interessiert sich für das Leuchtturmprojekt in Ennepetal. „Ich habe gerade eine E-Mail der Stadt Hennef erhalten, die Infos über den Steinzeitwald haben möchte“, berichtet Stefan Voigt. Auch der Naturhistorische Verein Hönnetal habe sich gemeldet.