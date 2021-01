Polizei sucht weiter nach Gevelsberger Supermarkt-Räubern

Unbekannte überfielen am 5. Dezember die Rewe-Filiale an der Hagener Straße in Gevelsberg.

Gevelsberg Nach dem Überfall auf eine Rewe-Filiale in Gevelsberg dauern die Ermittlungenan. Möglicherweise handelt es sich um Wiederholungstäter.

Noch gibt es keine heiße Spur zu den Tätern, die am 5. Dezember einen Rewe-Markt in Gevelsberg überfallen haben. „Die Ermittlungen dauern an“, heißt es vonseiten der Polizei. Fest steht, dass es in der Vergangenheit mehrere Überfälle dieser Art gab und auch die Discounter alarmiert sind. Denn das Vorgehen ist immer ähnlich.

So wie auch am Samstag, 5. Dezember, an der Hagener Straße in Gevelsberg: Die Täter lauern den Mitarbeitern am Personaleingang auf. Es ist kurz nach Ladenschluss, es ist dunkel. Die Täter halten sich versteckt, bis die Mitarbeiter aus der Tür treten. Sie werden bedroht und mit Waffengewalt zurück in den Laden gedrängt. Einer wird gezwungen, den Tresor zu öffnen. Die Angestellten werden gefesselt und die Täter verschwinden mit der Tageseinnahme.

Ähnliches Vorgehen

„Es ist nicht das erste Mal, dass ein Supermarkt auf diese Art und Weise überfallen wurde. Das Vorgehen ist immer das Gleiche“, heißt es von der Polizei im Gespräch mit unserer Zeitung. Im Juni gingen Täter auf diese Weise in einem Supermarkt in Breckerfeld vor. Im Oktober überfielen zwei Männer, ebenfalls mit einer Pistole und einem Messer bewaffnet, einen Supermarkt in Ennepetal.

Zwei Monate später der nächste Überfall, dieses Mal in Gevelsberg: Wie viel Geld am 5. Dezember erbeutet wurde, teilt die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht mit. Die Summe wird an einem Samstag im Dezember sicherlich hoch ausgefallen sein wird, davon ist auszugehen. Die Polizei wertet Videoaufnahmen aus, die an diesem Abend gemacht wurde und Spuren, die in der Gevelsberger Rewe-Filiale sichergestellt wurden. Auch wenn die beiden Täter Handschuhe benutzten und maskiert waren, gebe es einige Hinweise und auch eine Täterbeschreibung. Möglich ist auch, dass es sich um Wiederholungstäter handelt, zumindest wollte das die Polizei zu diesem Zeitpunkt nicht ausschließen. Rewe äußert sich zu dem Vorfall und der Frage nach den Sicherheitsmaßnahmen nicht. „Bitte haben Sie Verständnis, dass wir grundsätzlich keine sicherheitsrelevanten Informationen kommunizieren“, teilt die REWE Dortmund SE & Co. KG auf Nachfrage unserer Redaktion mit.

Reaktionen der Discounter

Auch andere Lebensmittelsortimenter haben sich auf Nachfrage geäußert, wie sie die Situation und die Zunahme von Überfällen auf Supermärkte bewerten.

Die Presseabteilung von Netto teilt mit, dass es grundsätzlich interne Vorgaben für die Mitarbeiter gebe, um kritische Situationen präventiv zu vermeiden sowie Richtlinien, welches Verhalten im Falle eines Überfalls einzuhalten ist. „Hierbei stehen stets die Sicherheit und das Wohl unserer Mitarbeiter und Kunden im Mittelpunkt. Sollte es zu einem Überfall kommen, wird den betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern grundsätzlich psychologische Unterstützung angeboten, sofern sie diese wünschen. Leider können wir sensible Informationen wie unsere Sicherheits- und Präventionsmaßnahmen sowie weitere Details grundsätzlich nicht öffentlich kommunizieren, um Nachahmeffekte zu vermeiden und um unsere Mitarbeiter zu schützen.“

Der Aldi-Konzern teilt auf Anfrage mit: „Eine erhöhte Anzahl an Überfällen verzeichnen wir im Ennepe-Ruhr-Kreis nicht. Insofern haben wir auch keine Maßnahmen ergriffen, die über unsere konventionellen, umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen hinaus gehen. Welche Maßnahmen wir im Detail anwenden, können wir Ihnen aus Sicherheitsgründen nicht nennen. Unsere Mitarbeiter schulen und informieren wir regelmäßig über sinnvolles Verhalten bei einem Überfall. Ein wesentlicher Punkt ist, dass sie weder sich noch andere gefährden sollen.“

Von Lidl ist zu diesem Thema im Dezember zu hören: „Um die Sicherheit unserer Kunden und Mitarbeiter zu gewährleisten, haben wir bundesweit an ausgewählten Standorten für einen begrenzten Zeitraum ein Sicherheitsunternehmen beauftragt.“

Und Kaufland äußert sich wiefolgt: „Unser Kaufland in Gevelsberg verfügt bereits über ein Sicherheitskonzept. Darüber hinaus sind unsere Mitarbeiter auf besondere Vorkommnisse vorbereitet und geschult. Intern haben wir dazu abgestimmte Prozesse und Vorgehensweisen.“

Die Täterbeschreibung

Zur Täterbeschreibung, der beiden Männer, die für den Überfall am 5. Dezember gegen 22.15 Uhr in Gevelsberg verantwortlich gemacht werden:

Täter Nr. 1: Männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 165-170cm groß, etwas kräftiger, aber nicht dick, europäisches Erscheinungsbild, Deutsche Sprache (akzentfrei), sprach einige Wörter russisch, dunkle Augen, auffällig dichte, schwarze, wuschelige Augenbrauen, Handschuhe (vermutlich Gartenhandschuhe), dunkle Jacke, dunkle Hose, dunkle Skimaske, dunkle Wollmütze, dunkler Rucksack.

Täter Nr. 2: Männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 180-185cm groß, schlank, etwas trainierter und gut proportioniert, europäisches Erscheinungsbild, deutsche Sprache, Handschuhe (vermutlich Gartenhandschuhe), bordeauxrote Jacke, dunkle Hose, dunkle Skimaske, dunkler Rucksack.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiwache in Gevelsberg unter der Rufnummer 02332/9166-5000 entgegen.

