Politik soll Strategiepapier Schwelm 2030 beschließen

Schwelm Die Verwaltung hat die Zukunft im Blick. Mit dem Strategiepapier Schwelm 2030 schärft das Rathaus den Fokus auf weitere Neubauprojekte.

Bernd Richter

Schwelm. Nach „Neuer Mitte Schwelm“ nun „Schwelm 2030“: Mit einem Strategiepapier geht der Verwaltungsvorstand der Stadt Schwelm in die Ratssitzung am 14. Januar. Darin zu finden ist eine Prioritätenliste, der zu entnehmen ist, welche Projekte in welcher Reihenfolge in der Kreisstadt angegangen werden sollen. Aufgezählt sind z.B. nötige Neubauten für Feuerwehr, Schulen und Kindergärten. Die sieben im Rat vertretenen Fraktionen sollen dieses Papier beschließen und für alle Projekte der Priorität Stufe 1 die erforderlichen Haushaltsmittel bereitstellen.

Wer einen Überblick gewinnen möchte, was in Schwelm an Projekten ansteht, dem sei die Lektüre dieses Strategiepapiers dringendst empfohlen. Das Papier blickt nicht nur in die Zukunft von Schwelm, sondern wagt auch einen Blick in die Vergangenheit, und erklärt, wie die Themen bisher angegangen worden sind. Interessant ist auch, für welche Projekte die Zeit-Schienen fehlen. So ist zum Beispiel die Bäderlandschaft ein großer weißer Fleck in der Prioritätenliste. Das ist auch verständlich, da die Bäder überwiegend zu dem Gebiet der freiwilligen Leistungen einer Kommune zu rechnen sind. Auch für die Entwicklung des denkmalgeschützten Teils der Brauerei, ebenfalls eine freiwillige Leistung, fehlen diese Vorgaben.

Anders sieht es mit den weiteren großen Themenkomplexen aus, die dort zu finden sind. Schulen, Feuerwache, Kindertagesstätten – alles Themen, die zu einer Pflichtaufgabe einer Kommune zählen und auf die zum Teil die Bürger einen Rechtsanspruch (U3- und U3-Betreuung) gerichtlich geltend machen können.

„Wir brauchen schnell ein ,Go‘ für die Projekte der Stufe 1, es ist eine Aufgabe historischen Ausmaßes“, wirbt Bürgermeister Stephan Langhard bei der Politik um Zustimmung. Durch das Papier würden die Zwänge, in der sich die Stadt befände, noch einmal deutlich – "alles berechtigte Wünsche und Ansprüche und rechtlich verpflichtend". „Mit dem Strategiepapier wollten wir als Verwaltung einen Überblick geben und der Politik eine Grundlage für Entscheidungen geben“, so der Verwaltungschef.

Insgesamt legt die Prioritätenliste Projekte für die Stufen 1 bis 4 fest. Keinen Aufschub dulden Projekte der Stufe 1: Neubau der Feuer- und Rettungswache am Ochsenkamp und Entwicklung Feuerwehrgerätehaus Linderhausen; Erweiterung der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule durch zwei zusätzliche Geschosse auf dem Mittelbau. Stufe 2: neues Gebäude für die OGS Nordstadt/evtl. Kita-Neubau auf dem Bolzplatz Metzer Straße, Revitalisierung Sporthalle West; Stufe 3: Umzug Grundschule Engelbertstraße an die Holthausstraße und Sanierung Feuerwehrgerätehaus Winterberg; Stufe 4: Erweiterungsbau Märkisches Gymnasium, OGS Kath. Grundschule St. Marien, OGS Grundschule Ländchenweg.

„Im Sommer müssen wir für all die Projekte Lösungen vorgezeichnet haben. Das als sportlich zu beschreiben, ist schon untertrieben“, weiß Bürgermeister Langhard um die Aufgabe, vor die sich Politik und Verwaltung gestellt sehen. Insgesamt lasse sich das Investitionsvolumen in den Jahren 2021 – 2024 derzeit noch nicht konkret bestimmen. Das bislang bekannte Volumen beruhe zum Großteil auf den Annahmen von Kostenrahmen oder -schätzungen. Zur weiteren Konkretisierung seien im Rahmen von Machbarkeitsstudien o. ä. Lösungswege aufzuzeichnen und Kosten zu ermitteln, so der Verwaltungschef im Rathaus. Dass die Fülle der anstehenden Projekte nicht ohne zusätzliches Personal im Rathaus zu bewältigen ist, macht der Bürgermeister ebenso deutlich und spricht von mindestens zwei Projekt-Ingenieuren, die kurzfristig eingestellt werden müssten.

Kommentar

Die Zeiten, in denen im Schwelmer Rathaus Hinterzimmer-Politik gemacht wurde, scheinen seit der Kommunalwahl vorbei zu sein. Mit dem Strategiepapier „Schwelm 2030“ hat Bürgermeister Stephan Langhard die Richtung vorgegeben, mit welchen Themen sich die Fraktionen in der Kreisstadt vordringlich zu befassen haben. Die Zusammenfassung der Aufgaben ist das eine. Mindestens ebenso wichtig ist jedoch, dass in dem Papier auch ein Zeitrahmen vorgegeben wird, in dem Entscheidungen getroffen werden müssen.

Entscheidungen treffen heißt, Farbe zu bekennen. Deshalb müssen auch schmerzliche Wahrheiten auf den Tisch, obwohl damit in der Regel keine Wählerstimmen zu gewinnen sind. Aber der Wahlkampf ist ja in Schwelm glücklicherweise vorbei. Zu den schmerzlichen Wahrheiten gehört die Frage nach der Zukunft des sogenannten Kesselhauses, dem denkmalgeschützten Teil der ehemaligen Brauerei, und der Bäderlandschaft. Beide Themen gehören zu den freiwilligen Leistungen einer Kommune.

Wenn die Rahmenbedingen vorliegen, ist auch klar, was wir uns als Bürger der Stadt Schwelm an freiwilligen Leistungen künftig werden leisten können und was nicht. Bürgermeister Langhard sagt, dass in alle Richtungen gedacht werden muss. Das gilt sowohl für das Kesselhaus als auch für die Bäderlandschaft. Nur schnell muss es eben gehen. Denn wenn das neue Rathaus auf dem Brauereigelände einmal fertig ist, will sicherlich kein Schwelmer vor einem denkmalgeschützten Gebäude stehen, dass baufällig ist und im schlimmsten Fall abgerissen werden muss. Und wenn in Frei- oder Hallenbad plötzlich das Licht ausgeht, nur weil durch mangelnde Vorsorge die Technik versagt oder der Trägerverein Schwelmebad das Handtuch wirft, stellt sich für die Politik die unangenehme Frage, wer die Verantwortung dafür übernimmt. Für eine Hinhaltetaktik wie in den vergangenen Jahren ist keine Zeit mehr. Das zeigt die aktuell im Hallenbad plötzlich anstehende Reparatur von 110.000 Euro.