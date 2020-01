Die Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen findet am 13. September statt. Gewählt werden dann die Vertretungen der Städte, Gemeinden und Kreise sowie die Landräte, Oberbürgermeister und Bürgermeister.

Auch der Ennepe-Ruhr-Kreis hat kürzlich auf das Urteil des Verfassungsgerichtshofes NRW verwiesen. „Grundsätzlich galt vor dem Urteil: In Wahlbezirken innerhalb eines Wahlgebietes soll aus Gründen der Gleichheit möglichst eine identische Anzahl an Bürgern wohnen. Die gesetzlich vorgesehene Abweichung lag bei höchstens 25 Prozent. Dies gilt jetzt so nicht mehr“, erklärt der Kreis in einer Mitteilung.

Die Richter am Verfassungsgerichtshof NRW haben stattdessen entschieden: „Diese Höchstgrenze darf so pauschal nicht angewandt werden. Vielmehr sind Abweichungen von über 15 Prozent von der durchschnittlichen Einwohnerzahl nur bei Vorliegen von gewichtigen Gründen, bei Gründen mit Verfassungsrang zulässig.“

Folgen hat dies auch für die Parteien und Wählergruppen: „Sie können ihre Kandidaten für Stadträte und Kreistag nämlich aufstellen, wenn die Wahlgebiete eingeteilt sind und bekannt gemacht wurden. Mit anderen Worten: Derzeit müssen sie mit Versammlungen zu Nominierungen noch warten.“

Die Kreisverwaltung habe damit ein zusätzliches Problem: „Wir müssen warten, bis die Städte ihre Wahlbezirke eingeteilt haben“, bedauert Iris Pott, Kreisdirektorin und Kreiswahlleiterin, die zeitliche Verzögerung.

Die Wahlen der Bürgermeister sowie des Landrates sind hiervon nicht betroffen.

Parteien können Kandidaten noch nicht aufstellen