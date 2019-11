Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neues Programm der Musical-Gruppe

Die umjubelte Musical-Gruppe des TuS Haspetal zeigt ihr neues Programm am 11. Januar 2020 um 16 und um 20 Uhr in der Turnhalle der ehemaligen Grundschule Haspetal in Hasperbach. Mit „Tschüss und auf Wiedersehen“ hatte TuS-Vorsitzender Markus Pennecchi beim Festabend die schon über Ennepetal hinaus bekannte Gruppe verabschiedet.

Für Lokalhistoriker: Der TuS Haspetal wollte sich einen eigenen Sportplatz bauen im Gebiet „In der Fiele“. Rund zwei Jahre arbeiteten Mitglieder mit Schüppe und Hacke im Gelände. Dann mussten sie aufgeben und erkennen, dass man dort keinen Sportplatz errichten kann. Das berichtete der Ehrenvorsitzende Volker Rauleff.