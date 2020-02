Neu gestaltetes Atrium am Reichenbach-Gymnasium Ennepetal

Ennepetal. Das mit Hilfe von Schülern, Eltern, Lehrern und Stadtbetrieben neu gestaltete Atrium am Reichenbach-Gymnasium ist eröffnet worden.

Ein „Relax“-Refugium“ gibt es nun am Reichenbach-Gymnasium (RGE). So bezeichnete der stellvertretende Schulleiter Andreas Pesch das neu gestaltete Atrium, das am Dienstagabend (18. Februar) bei alkoholfreiem Glühwein und Laugenstangen offiziell eröffnet wurde.

Der zwischen Aula, Musikraum und Pausenhalle gelegene Innenhof wurde mit Hilfe von Eltern, Schülern und Lehrern ganz neu gestaltet. Nicht zuletzt leisteten die Stadtbetriebe einen großen Beitrag. Aktuell zeigt sich die Fläche der Jahreszeit geschuldet vorwiegend noch in Grautönen, doch im Frühjahr sollen Rhododendron und Gräser sowie der große Baum für Farbe sorgen. Der RGE-Förderverein trug dazu bei, dass zusätzliches Mobiliar – Biertische und Bänke – angeschafft werden konnten. So kann die Fläche auch für Klassenfeiern oder andere Veranstaltungen genutzt werden.

„Es wäre doch schön, immer Ende Januar einen Smalltalk-Abend bei Grillwürstchen und Heißgetränken zu machen“, sagte Andreas Pesch, bevor Schüler Alexander Wagner mit der Trompete das musikalische Signal zur Eröffnung gab.