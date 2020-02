Narren übernehmen Schlüsselgewalt im Schwelmer Rathaus

Schwelm. Das Prinzenpaar der Kolpingsfamilie Schwelm hat mit seinem Volk an Rosenmontag das Rathaus in der Hauptstraße gestürmt.

Punkt 12 Uhr stürmten die Schwelmer Karnevalisten am Rosenmontag das Rathaus in der Hauptstraße. Die Polonaise zog durch die Flure des Verwaltungsgebäudes und versammelte sich anschließend im Sitzungssaal. Das Prinzenpaar, bestehend aus Maren (I.) und Michael (VIII.) Schmidt, hielt eine Rede. Daraufhin forderte das Prinzenpaar (links und rechts) Bürgermeisterin Gabriele Grollmann-Mock traditionell dazu auf, den Schlüssel des Rathauses zu übergeben. Das Stadtoberhaupt reagierte mit Humor: „Dann müssen Sie aber auch den Arbeitskreis heute Abend übernehmen“. Das Prinzenpaar erwiderte, dass das Gremium dann ins Kolpinghaus kommen müsse, da dort der Kneipenkarneval stattfinde. Schließlich wurde der Schlüssel übergeben und die Karnevalisten durften sich an Berlinern und Sekt bedienen.