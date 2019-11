Nach sieben Jahren wieder Lichterglanz in Ennepetal-Voerde

Voerde erstrahlt seit Freitagabend im ganz neuen Lichterglanz. Nach sieben Jahren, in denen es in der Adventszeit weitgehend dunkel blieb, wurde das „Voerder Lichterfest“ feierlich eröffnet. Innerhalb weniger Monate war es dem erst im Januar gegründeten und im Mai eingetragenen Verein „Voerderleben“ gelungen, mehr als 32.000 Euro für die Anschaffung der Lichtelemente einzusammeln. Geplant ist, den Dorfkern bis Ende Januar, Anfang Februar mit der neuen Beleuchtung stimmungsvoll in Szene zu setzen.

Etwa 250 Besucher versammelten sich im Zönchen, wo „Voerderleben“ Getränke und Würstchen anbot. Viel Beifall gab es, als der achtjährige Luca um Punkt 18 Uhr den Schalter umlegte. Viele schauten sich dann bei einem kleinen Spaziergang an, die Beleuchtung an, für die viel Lob zu hören war. Allein der große Baum an der Kreuzung Hagener/Loher/Lindenstraße wurde mit 600 Metern Lichterkette ausgeschmückt. Ein Baum am Brunnen im Zönchen, zwei Bäume am Haus der Begegnung und sieben mittelgroße Bäume an der Wilhelmstraße sind ebenfalls Teil des Lichterfestes. Hinzu kommen zwölf Bäume auf dem Kirchplatz an der Johanneskirche, die mit LED-Kugeln von 60 Zentimetern Durchmesser geschmückt sind.

„Wir wollten, dass sich die Beleuchtung gut ins Dorf einfügt und zu den Fachwerkhäusern passt“, erklärte die Vorsitzende von „Voerderleben“, Bianca Herberg. Sie dankte den Mitstreitern aus dem Verein, der Stadt und den Stadtbetrieben, sowie den Förderern und Spendern, die zum Voerder Lichterfest beigetragen hatten. „Denkt daran: Dieses Dorf war sieben Jahre dunkel“, betonte sie und äußerte die Hoffnung, eine solche Aktion auch auf andere Stadtteile übertragen zu können.

„Das war der Anfang, wir wollen die Beleuchtung in den nächsten Jahren gerne noch ausweiten“, sagte Herberg im Gespräch mit dieser Zeitung. Etwas Geld sei nun noch vorhanden, das zum Teil als Rücklage für die Wartung, zum anderen Teil aber auch als Grundstock für weitere Lichtelemente dienen soll.

Den größten Teil der Finanzierung konnte „Voerderleben“ durch Fördermittel stemmen. Insgesamt 19.179 Euro (65 Prozent der Kosten für Material und Aufhängung) erhielt der Verein aus dem Landesprogramm „Vital NRW“, an dem sich die Stadt Ennepetal im Rahmen des Vereins „Ennepe.Zukunft-Ruhr“ beteiligt. 5130 Euro von 148 Spendern kamen nach Abzug der Kosten bei der Crowdfunding-Aktion „Lass’ Voerde leuchten“ zusammen, die der Verein über die Plattform „EN-Crowd“ der AVU durchführte. Dafür hatten einige Mitglieder von „Voerderleben“ eigens im Sommer ein winterliches Werbevideo gedreht (wir berichteten). Und weitere 65 Spender trugen in der Folge zu dem großen Aufkommen bei.

Adventszauber am 7. und 8. Dezember

Am kommenden Wochenende wird das Lichterfest durch den „Voerder Adventszauber“ bereichert. Unter diesem Titel veranstaltet „Voerderleben“ einen „kuscheligen Weihnachtsmarkt“ rund um die Johanneskirche. „Es werden nur regionale Aussteller mit regionalen Produkten dabei sein“, kündigt Bianca Herberg an. Kunsthandwerk und kulinarische Angebote warten auf die Besucher. Und auf einer kleinen Bühne wird es ein Unterhaltungsprogramm geben. Geöffnet ist der Adventszauber am Samstag, 7. Dezember, von 13 bis 21 Uhr, und am Sonntag, 8. Dezember, von 11 bis 19 Uhr.