251 Tage sind vergangen, seitdem Schüler des Reichenbach-Gymnasiums in Ennepetal mit ihren Abiturzeugnissen in der Hand zum letzten Mal die Treppen der Schule hinabstiegen. Sie ließen vergangenes Jahr die Schulzeit hinter sich und starteten in ein neues Leben. In jenen Tagen fragten sich viele: „Wie geht es jetzt weiter?“. Mit fünf von ihnen haben wir gesprochen. Sie berichten von der spannenden Zeit nach dem Abi.

Die Reisende

Zahlreiche Sehenswürdigkeiten hat Dorothea auf ihrer Reise gesehen -- zum Beispiel in New York. Foto: Privat / WP

Für Dorothea Endmann ist seit ihrem 15. Lebensjahr klar: „Nach der Schule möchte ich mit meiner Freundin ins Ausland“. Die 18-jährige Ennepetalerin hat sich den Traum erfüllt. Sie jobbte fünf Monate in einem Ennepetaler Unternehmen, um die Reise zu finanzieren. Am 29. Dezember ging es los mit einem Flug nach New York. Dort erlebten Dorothea und ihre Freundin, die sie bei dieser Reise begleitete, die Silvesternacht. Im neuen Jahr flogen sie über San Francisco und Los Angeles nach Hawaii. „Gerade der Unterschied von einer Großstadt wie New York und dem Strandurlaub auf Hawaii hat mir sehr gefallen“, erzählt sie. Ein Höhepunkt sei der Besuch des Rockefeller Centers gewesen. „Beim Blick über die beeindruckende Großstadt sind mir die Tränen gekommen“, berichtet sie noch immer schwer beeindruckt. „Es war ein unbeschreibliches Gefühl, die Küste Hawaiis mit Motorrollern zu befahren und sich zwischendurch im Meer abzukühlen“, so Dorothea weiter. Sie habe durchweg positive Erfahrungen gesammelt. Da der Trip doch teurer als erwartet wurde, traten die Beiden nach fünf Wochen den Rückflug an. Für die Zukunft plant Dorothea ein Medizinstudium. Dafür möchte sie sich in nächster Zeit auf den Medizinertest vorbereiten. Als Alternative interessiert sich die junge Ennepetalerin auch für ein Lehramtsstudium.

Der Skiverleiher

Tom Schmidt mit seinen Rennskiern auf den Pisten des Arlbergs Foto: Privat / WP

Tom Schmidt aus Gevelsberg interessierte sich schon während des Sport-Leistungskurses für Medizin und so stand für ihn fest, dass er Mediziner werden möchte. Nach dem Abitur beschloss er, sich an sechs Universitäten für Zahnmedizin zu bewerben. Trotz eines Abiturdurchschnitts von 1,6 wurde der 19-jährige an keiner Uni aufgenommen. Die Absagen habe er Ende September bekommen, und sofort angefangen zu recherchieren, wie er sein Wartesemester verbringen kann. Da Tom ein begeisterter Skifahrer ist, erkundigte er sich im Internet nach Jobs in Skigebieten. Er stieß auf eine Stellenausschreibung von einem Skiverleih in St. Anton am Arlberg in Österreich. Auf die Bewerbung erhielt Tom kurze Zeit später eine Zusage. Er arbeitet nun seit Anfang Februar vier Tage in der Woche im Skiverleih. Den Rest der Woche verbringt er auf der Skipiste. Die Unterkunft und das Mittagessen werden vom Arbeitgeber gestellt. „Es fühlt sich wie ein riesiger Urlaub an“, beschreibt Tom begeistert seine Zeit in Österreich. „Das erste Mal für eine längere Zeit alleine zu leben, war für mich anfangs eine Umstellung“, erzählt er. „Diese Zeit werde ich nie vergessen, ich halte sie für eine Bereicherung in meinem Leben, weil ich viele Erfahrungen sammeln kann.“

Die FSJ´lerin

Noelle Lacaria: Ihr gefällt es, Menschen zu helfen. Deshalb strebt sie ein Studium im Fach Pädagogik oder Soziale Arbeit an. Foto: Privat / WP

Noelle Lacaria möchte Pädagogik studieren. Deshalb hatte die Ennepetalerin schon in der Oberstufe den Pädagogik Leistungskurs gewählt. Um ganz sicher zu sein, dass ihr diese Fachrichtung auch langfristig Spaß macht und um einen Einblick in den Job zu bekommen, hat sich Noelle Lacaria um ein Freiwilliges Soziales Jahr bemüht. „Ich arbeite nun im Rathaus und im Mehrgenerationenhaus in Ennepetal“, berichtet sie. „Im Rathaus kümmere ich mich um die Flüchtlingsbetreuung und im Mehrgenerationenhaus lerne ich die Kinder- und Jugendarbeit kennen“. Seit Beginn des Praktikums im September ist Noelle klar geworden, dass für sie auch ein Studium im Fach „Soziale Arbeit“ in Frage kommt. „Es gefällt mir sehr, Menschen zu helfen“, erzählt sie. Das Studium wird Noelle aller Voraussicht nach zum kommenden Wintersemester beginnen.

Der Auszubildende

Finn Schmidinger im Showroom der Firma Mercedes Jürgens Foto: Privat / WP

Wer Finn Schmidinger fragt, wie er seine Ausbildung findet, bekommt ein „sehr geil“ als Antwort. Finn macht eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker bei Mercedes Jürgens in Hagen. Die Lehre dauert dreieinhalb Jahre. Jede Woche muss Finn ein oder zwei Tage zur Berufsschule. „Wenn du dich im Betrieb richtig reinhängst, bekommst du schon im ersten Monat eigene Aufträge“, erzählt der Auszubildende. Finn entschied sich für eine Ausbildung, weil er eher der praktische Typ ist. „Schule ging mir vom Lernen her schon lange auf den Keks“, berichtet er. Sein Ziel ist es, sich durch die Praxis einen Beruf zu erschließen. Zugleich stellt der Azubi aber auch fest , dass die Ausbildung ihn nicht vollständig ausfüllt. Daher macht er sich jetzt schon Gedanken darüber, dass er ein Fahrzeugtechnik-Studium anschließen möchte. „Ich kann mir gut vorstellen, ein berufsbegleitendes Studium bei einem großen Automobilhersteller zu machen.“

Die Studentin

Lisa Hirsch, sie studiert International Business & Management in Fulda Foto: Privat / WP

Lisa Hirsch aus Gevelsberg ist Studentin. Sie hat sich nach der Schule sofort an mehreren Universitäten beworben und wurde mehrfach angenommen. Am Ende entschied sie sich für die Hochschule Fulda und studiert dort nun „International Business & Management. „Ich wusste nicht genau, was ich später beruflich machen möchte, ich denke mit diesem Studiengang habe ich sehr viele Möglichkeiten“, erzählt Lisa. Sie entschied sich, direkt mit dem Studium zu beginnen, da sie einerseits schon während der Schulzeit ein halbes Jahr auf einem Internat in England verbracht hatte und andererseits keine Lust hatte, ein halbes Jahr ohne wirkliche Beschäftigung zu verbringen. Der Studiengang wird auf Englisch unterrichtet. Das findet Lisa besonders gut. Sie hat durch ihren Auslandsaufenthalt und durch den Englisch-Leistungskurs viele Berührungspunkte mit der Sprache. In der kurzen Zeit zwischen Zusage und Semesterbeginn musste Lisa eine Wohnung in Fulda finden. Die dritte Wohnungsbesichtigung war erfolgreich. Auch der Umzug hat reibungslos geklappt, sodass Lisa sich zum Semesterbeginn voll auf das Studium konzentrieren konnte. „Man muss am Anfang damit klarkommen, alleine zu wohnen“, erzählt sie. Um schnell feste Strukturen zu schaffen, hat sich Lisa sofort im Fitnessstudio angemeldet. Sie berichtet, dass sie verhindern wollte, viel Zeit alleine in ihrer Wohnung zu verbringen. Schnell hat sich eine Clique von zehn Leuten gebildet, mit denen Lisa viel Zeit verbringt. „Der Arbeitsaufwand, den ich betreibe, ist in etwa vergleichbar mit der Abiturvorbereitung“, berichtet Lisa.

Phasenweise sei es sehr stressig, es gäbe allerdings auch entspannte Phasen. Im Gegensatz zur Schulzeit hat Lisa den Eindruck, das Unterrichtete später im Leben und im Beruf gebrauchen zu können.