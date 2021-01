Nabu: Neuer Vorstand bezieht Stellung zu Gewerbeflächen

An dem vom NABU Ennepe-Ruhr Kreis e.V. und vom Gevelsberger Heimatverein e.V. neu errichteten Vogelbeobachtungsstandes bei den Schönungsteichen am Rocholz traf sich der neugewählte Vorstand vom NABU Ennepe-Ruhr e.V. (vlnr: Isolde Füllbeck, Johanna Engels, Matthias Sprenger, Dr. Pit Städtler) nun zu einem Fototermin.

Gevelsberg Der Nabu im Ennepe-Ruhr-Kreis startet mit einem neu gewählten Vorstand in das neue Jahr.

Nachdem Ende 2019 der langjährige amtierende 1. Vorsitzende Willy Hofeditz und der amtierende Kassenwart Bernd Jellinghaus verstorben waren, musste der Nabu im Ennepe-Ruhr-Kreis nun einen neuen Vorstand wählen. Womit jedoch keiner rechnete war die Tatsache, dass binnen kürzester Zeit das seit März diesen Jahres grassierende Corona-Virus allen geplanten Veranstaltungen einen Strich durch die Rechnung machte.

Erst am 8. Oktober 2020 konnte eine Mitgliederversammlung einberufen werden, bei der ein neuer Vorstand durch die Mitglieder gewählt wurde. Unter Beachtung der bestehenden Corona-Schutzmaßnahmen fand diese in der Bürgerbegegnungsstätte in Sprockhövel-Hiddinghausen statt. Die Mitglieder wählten dabei Dr. Pit Städtler aus Gevelsberg zum neuen 1. Vorsitzenden, als 2. Vorsitzende Johanna Engels aus Sprockhövel, als Kassenwartin Isolde Füllbeck aus Hattingen (ehemalige 2. Vorsitzende) und als Geschäftsführer bestätigte man Matthias Sprenger aus Gevelsberg für weitere zwei Jahre im Amt.

Auch in Corona-Zeiten aktiv

Der neugewählte Vorstand des NABU Ennepe-Ruhr e.V. hat seine Arbeit bereits aufgenommen und sich mit der Vorsitzenden des Landesverbandes NABU NRW ausgetauscht und gemeinsam am Masterplan 2020 mitgewirkt. Des Weiteren hat man zusammen mit dem ANU in Gevelsberg und der AGU in Schwelm eine sehr kritische Stellungnahme zu den Gewerbeflächenausweisungen des Regionalverbandes Ruhr im Rahmen der „Neuaufstellung sachlicher Teilplan Regionale Kooperationsstandorte“ abgegeben und sich gegen eine weitere Flächenversiegelung und einen fortschreitenden Habitatverlust in Linderhausen (Schwelm), und Untere Heide (Wetter) ausgesprochen.

Zum Hintergrund

Zur Zeit gehören dem NABU Ennepe-Ruhr-Kreis etwa 2.170 Naturfreundinnen und -freunde an. Damit ist er der größte Naturschutzverband im Kreis und gehört zu einem der mitgliederstärksten Verbände im NABU NRW, dem Landesverband. Ziel des Vereins ist es, so erklärte Geschäftsführer Matthias Sprenger, allen Naturfreunden und Interessierten Spaß an der Naturschutzarbeit zu vermitteln sowie deren sensiblen Umgang mit der Natur zu fördern. Und dabei legt man den Schwerpunkt auf die Bereiche Biotop- und Artenschutz, Öffentlichkeitsarbeit sowie Kinder und Natur. Denn nur wenn man sich durch ein gemeinschaftliches Handeln für die Natur einsetzt, erreicht man das Ziel, dass auch kommende Generationen eine Erde vorfinden, die lebenswert ist, die über eine große Vielfalt an Lebensräumen und Arten, sowie über gute Luft, sauberes Wasser, gesunde Böden und ein Höchstmaß an endlichen Ressourcen verfügt.

Weitere Informationen zum NABU Ennepe-Ruhr e.V. können auf der Homepage www.nabu-ennepe-ruhr.de abgerufen werden.

