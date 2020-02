Gevelsberg. Ein Haufen Sperrmüll „verschönert“ seit Wochen die Brunnenstraße in Gevelsberg. Verursacher unbekannt. Anwohner befürchten ein Rattenproblem.

Ein buntes Sortiment an Schränken, Sofas, Stühlen und Teppichen wurde offenbar von ihren Besitzern ausgesperrt. Ein Haufen Sperrmüll liegt seit einiger Zeit an der Brunnenstraße.

Die Suche nach dem Fotomotiv gestaltete sich einfach. Man musste den Sperrmüll nicht suchen. Beim Durchfahren der Brunnenstraße fällt der unschöne Stapel sofort auf. Auf einem Privat-Parkplatz, der direkt an den Bürgersteig grenzt, nimmt der Müll ziemlich genau eine Parkfläche ein und türmt sich in den Himmel. Ein Anwohner, der eine Wohnung auf der gegenüberliegenden Straßenseite bewohnt, hat sich bei dieser Zeitung gemeldet und sich über den Zustand beschwert. Der Sperrmüll liege dort nun schon knapp fünf Wochen, sagt er. Er schaut beim Blick aus dem Fenster direkt auf den Abfall. Doch das ist nicht das einzige Problem für den Gevelsberger. „Der Müll lockt Ratten an“, so der besorgte Bürger. Der Anwohner weiß nicht, wer den Müll dort ablud. Er habe schon mit den Technischen Betrieben der Stadt Gevelsberg telefoniert, dort jedoch keine zufriedenstellende Antwort erhalten.

Technische Betriebe nicht zuständig

Genau an der Grenze zum Bürgersteig faulen auf einem Privatgrundstück Möbel und Teppiche in der Brunnenstraße vor sich hin. Foto: Tim Berninghaus / WP

Auch diese Zeitung hat sich nach der Beschwerde des Anwohners bei den Technischen Betrieben informiert. In diesem Fall fühlt sich der Stadtbetrieb nicht zuständig. „Solange sich das Sperrgut auf einem Privatgrundstück befindet, muss der Eigentümer die Abfuhr anmelden“, erläutert Reinhold Lorch, Leiter der Technischen Betriebe. Auf der Internetseite der Stadt Gevelsberg (www.gevelsberg.de) gibt es weitere Informationen. Sperrmüll kann jeder Bürger kostenlos abholen lassen. Dazu muss ein Formular ausgefüllt werden. Das Formular ist auf der Internetseite erhältlich und kann auch sofort online ausgefüllt und abgesendet werden.

Wir haben uns im Umfeld umgehört. Auch der Geschäftsmann, vor dessen Tür sich der Müll stapelt, weiß nicht, wer der Verursacher ist. Der Anrufer in der Redaktion kann sich erinnern, das vor einiger Zeit ein Umzug stattgefunden hat. Ob der Müll bei diesem Anlass stehen geblieben ist, kann er aber nicht mit Sicherheit sagen.

Die Situation ist also verzwickt. Entweder der Verursacher des Mülls oder aber der Grundstückseigentümer müsste nun den Müll bei der Stadt zur Abholung anmelden. Der Anwohner, der sich bei dieser Zeitung meldete, mutmaßt, dass der Eigentümer des Hauses aber überhaupt nicht im betroffenen Haus wohnt. So wird der Müllberg in der Brunnenstraße wohl noch längere Zeit vor sich hin faulen.

So wird`s gemacht: Sperrmüllabfuhr in Gevelsberg

Die Technischen Betriebe sind für die Sperrmüllabfuhr zuständig.

Um Sperrmüll abholen zu lassen, müssen Grundstücksbesitzer ein Onlineformular ausfüllen und senden.

Alternativ können Sperrgut-Abfuhr-Karten ausgefüllt und per Post an die Technischen Betriebe geschickt werden.

Die Sperrgut-Abfuhr-Karten sind bei den Technischen Betrieben, im Rathaus an der Bürgerinfo sowie im Bürgerbüro erhältlich.

Sperrmüll kann auch selber bei der Firma AHE entsorgt werden.