Monumentaler Moment und trockenes Freibad in Ennepetal

2019 feierte Ennepetal den 70. Jahrestag der Stadtgründung. Ereignisse, die aus diesem Jahr besonders im Gedächtnis blieben und Entwicklungen, die für 2020 zu erwarten sind, stellen wir in unserem subjektiven Jahresrückblick dar.

Fuzo-Öffnung und City-Center

Einen Meilenstein setzte die Stadt ganz zum Jahresende: Nach jahrelangen Diskussionen und langwieriger organisatorischer und baulicher Vorbereitung wurde am Tag vor Heiligabend die 2008 eröffnete Fußgängerzone wieder für den Autoverkehr freigegeben. Mit maximal 20 km/h dürfen die Fahrzeuge zwischen Sparkasse und Busbahnhof durch Voerder Straße und Marktstraße rollen. An den ersten Tagen blieb der Verkehr aufgrund der Feiertage und Ferienzeit überschaubar. Noch spannender als die Frage, ob alle Autofahrer tatsächlich so langsam wie vorgeschrieben fahren können und irgendwann die Einbahnstraßenregelung auch befolgen, ist die Frage, ob die Teilöffnung (nur unmittelbar am Marktplatz bleibt eine Mini-Fuzo erhalten) den gewünschten Erfolg bringen wird. „Ich hoffe, dass wir mit der Öffnung wieder mehr Leben in die Innenstadt bringen“, hatte Bürgermeisterin Imke Heymann, die sich für die Öffnung stark gemacht hatte, in diesem Zusammenhang erklärt.

Die ehemalige Fußgängerzone an der Voerder Straße ist seit dem 23. Dezember als Einbahnstraße wieder für Autos freigegeben. Foto: Hartmut Breyer / WP

Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer attraktiveren Innenstadt war die Neueröffnung der vormaligen Marktpassage als „Ennepetal City-Center“. Nachdem in die obere Etage bereits Bürgerbüro und Stadtbücherei eingezogen waren, öffnete am 22. August der Action-Markt als neuer Ankermieter. Der DM-Drogeriemarkt blieb erhalten. Der Gedanke, die Innenstadt um einen starken, zugkräftigen Marktplatz herum zu gestalten, nimmt damit Gestalt an. Doch ist es wichtig, das auch die noch leer stehende(n) Fläche(n) des City-Centers zum Marktplatz hin mit möglichst attraktiven Geschäften belegt werden. Gelingt das, kann man von einem echten Zentrum Ennepetals sprechen.

Naturmonument Kluterthöhle

Ein bedeutender Tag für die Stadt Ennepetal war der 2. April. Einen Tag nach dem 70. Jahrestag der Stadtgründung gab es nämlich ein besonderes Geschenk: Das Kluterthöhlensystem wurde in den Rang eines Nationalen Naturmonuments erhoben. Damit wird dessen herausragende wissenschaftliche und naturgeschichtliche Bedeutung und Einzigartigkeit gewürdigt. Im Beisein von NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser wurde das Ereignis gefeiert, das durch den unermüdlichen Einsatz des Arbeitskreises Kluterthöhle um dessen Vorsitzenden Stefan Voigt möglich gemacht wurde. Nach den Ivenacker Eichen in Mecklenburg-Vorpommern, einem Park mit bis zu 1000 Jahre alten Eichen, den Bruchhauser Steinen in Olsberg, einer Felsformation im Rothaargebirge, und dem Grüne Band in Thüringen (2018), dem Grüngürtel entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze, ist die Kluterthöhle mit ihrem einzigartigen, 385 Millionen Jahre alten Korallenriff mitsamt den weiteren zu dem System gehörenden Höhlen erst das vierte Gebiet in Deutschland, das diese Auszeichnung erhalten hat.

Ministerin Ursula Heinen-Esser (rechts) enthüllt mit Bürgermeisterin Imke Heymann das Schild für das Nationale Naturmonument. Foto: Hartmut Breyer / WP

In den kommenden Jahren gilt es für die „Stadt der Kluterthöhle“, wie sich Ennepetal seit 2012 nennen darf, mit diesem Pfund auf touristischem Gebiet verstärkt zu wuchern – und nicht zuletzt das herausragende Alleinstellungsmerkmal der Stadt angemessen zu präsentieren. Die Gestaltung des Höhlenvorplatzes sollte eigentlich schon in diesem Jahr Formen annehmen. Für den Klutertberg ist ein erdgeschichtlicher Lehrpfad geplant. Und wenn das Haus Ennepetal abgerissen und ein neues Veranstaltungszentrum gebaut wird, muss die Höhle besser zur Geltung gebracht werden.

Erhöhte PCB-Messwerte

Große Sorgen löste im August eine Mitteilung des Ennepe-Ruhr-Kreises bei Menschen im Gewerbegebiet Oelkinghausen und am Büttenberg aus: Demnach wurde aufgrund erhöhter PCB-Werte in dem Bereich empfohlen, „auf den Verzehr der diesjährigen Gartenernte vorsorglich zu verzichten“. Das sorgte in der Bevölkerung für Verunsicherung und es wurde großer Unmut über die Informationspolitik laut. Es gründete sich eine Bürgerinitiative, die Fragen und Forderungen stellte. Erst wurde das silikonverarbeitende Unternehmen BIW als Verursacher benannt, kurz darauf ruderte die Kreisverwaltung zurück und erklärte, dass auch andere Betriebe als Verursacher in Frage kämen. Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz, das die auffälligen Werte festgestellt hatte, entnahm weitere Bodenproben, doch noch liegen nicht alle Ergebnisse vor. Die Stadt Ennepetal, die in dem Verfahren nicht unmittelbar zuständig ist, führte im November eine Informationsveranstaltung durch. Das Thema wird die Ennepetaler auch 2020 beschäftigen. Die Bürgermeisterin kündigte an, einen Runden Tisch einzuberufen, um sich mit der Bürgerinitiative auszutauschen. Auch eine weitere Bürgerversammlung soll stattfinden, sobald konkrete Ergebnisse vorliegen.

Politik

Von den vier Fraktionsmitgliedern, die die Freien Wähler (FWE) seit der Kommunalwahl 2014 im Rat vertreten haben, ist nur noch der Vorsitzende Rolf Hüttebräuker übrig geblieben. Volker Imlau und Jutta Hessler wechselten im Sommer zur FDP, die damit die Zahl ihrer Mandate auf einen Schlag verdoppelte. Sie hätten die Alleingänge Hüttebräukers, der auch die Vereinigung führte, nicht mehr mittragen wollen, begründeten beide ihren Wechsel. Schon 2015 war Barabara Mittag zur SPD gegangen. Nun verloren die FWE den Fraktionsstatus und ihre Sitze in den Ausschüssen. Unmittelbare Auswirkungen auf die Mehrheitsverhältnisse im Rat hatten die Personalien nicht. Man darf gespannt sein, ob es Rolf Hüttebräuker erneut gelingen wird, wie nach dem Auseinanderbrechen der EWG-Fraktion 2009 und der folgenden Umfirmierung in FWE, die Wählergemeinschaft am Leben zu erhalten.

Die FDP stimmte Ende November übrigens geschlossen gegen den Haushalt 2020. Rolf Hüttebräuker enthielt sich. Ansonsten fand der Etat breite Zustimmung. Läuft alles nach Plan, könnte die Stadt erstmals seit Jahren wieder schwarze Zahlen schreiben. Kalkuliert wird mit einem Überschuss von 1,5 Millionen Euro.

Naturfreibad

Die Ennepetaler mussten in diesem Jahr auf ihr Freibad verzichten. Das „Platsch“-Außengelände wird zu einem Naturfreibad mit ökologischer Wasseraufbereitung umgestaltet. Bei einem Tag der offenen Baustelle Ende Oktober präsentierte die Kluterthöhle und Freizeit GmbH & Co. KG die Pläne und den Stand der Arbeiten. Bisher liegt man im Zeitrahmen, im Juni 2020 soll das neue Bad mit Naturschwimmbecken Sandstrand, Beachvolleyballanlage, Rutsche und mehr eröffnet werden. Insgesamt etwa 3,5 Millionen Euro werden in das Projekt investiert.