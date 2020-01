„So jemanden wie Sie hätten wir früher vergast“, an diesen Satz erinnert sich Detlef Wapenhans auch Wochen später noch. Der Schwelmer Kommunal-Politiker ist mit seinem Elektro-Rollstuhl unterwegs, als ihm eine ältere Frau mit einem Lächeln entgegenkommt und eben diesen einen Satz sagt. „Das glaubt mir niemand“, sagt er und schüttelt mit dem Kopf. Es seien nicht nur die Barrieren im Haushalt oder im öffentlichen Raum, mit denen Menschen mit einer Behinderung heute noch zu kämpfen haben, sondern vor allem mit den Barrieren in den Köpfen einiger ihrer Mitmenschen. Aber auch mit Anträgen und Formularen ist es nicht immer einfach.

Seit Jahren berät der 49-Jährige, der selbst aufgrund eines Neuromuskulären Erkrankung im Rollstuhl sitzt, Menschen in den Bereichen Mobilität und Behindertenrecht. „Diejenigen, die oft übersehen werden, sind die Eltern von Kindern mit Behinderungen. Kaum einer kann sich vorstellen, was sie alles leisten und benötigen. Wird beim Kind eine Behinderung festgestellt – welche auch immer, dann sind sie oft schnell überfordert“, sagt er. „Gerade, wenn das Kind soweit erkrankt ist und einen elektrischen Rollstuhl sitzt, brauchen die Eltern zum Beispiel ein extra dafür umgebautes Auto und das ist nicht gerade billig.“

Der Ärger mit den Anträgen

Der Schwelmer weiß aus eigener Erfahrung, wie holprig der Weg dann werden kann. Er selbst habe vier Jahre vor Gericht kämpfen müssen, bis er sein auf ihn speziell behindertengerecht umgebautes Auto bewilligt bekommen hatte. „Es hieß zu Beginn immer: Wieso brauchen Sie ein neues Auto? Sie haben doch einen Elektro-Roller, Sie sind doch mobil.“ Auch ein Fahrdienst wurde ihm angeboten. „Aber der ist einfach zu unflexibel, denn man muss ihn rechtzeitig und zu festgelegten Zeiten bestellen. Wenn unsere Ratssitzung etwas länger dauert, als zuvor geplant, ist der Fahrdienst weg und ich komme nicht mehr nach Hause. Und auch zur Teilhabe am sozialen Leben bin ich auf ein Fahrzeug angewiesen. Mobilität ist für Menschen mit einer Behinderung ein sehr wichtiges Thema.“

Er habe damals Glück gehabt. „Ich bin gut vernetzt. Und damals hatte ich noch einen Kostenträger. Doch ich wusste von anderen Betroffenen, vor welchen Hürden sie in diesem Moment standen“, erinnert er sich. An wen richten Betroffene ihre Anträge? Von wem erhalten sie finanzielle Unterstützung? „Manchmal reicht ein einziger Satz aus, damit ein Antrag abgelehnt wird. Bei einem Sozialamt beispielsweise geht es eher darum, die Teilhabe am sozialen Leben zu ermöglichen“, sagt Wapenhans. Dabei ginge es vor allem um private Fahrten, die notwendig sind, um eben an diesem Leben teilnehmen zu können. „Bei einer Ablehnung wehren sich nur die Wenigsten.“

Das Recht selbstbestimmt zu leben

Damit sich dies ändert, beraten die Mitglieder des Vereins „Mobil mit Behinderung“ Betroffene und Angehörige. „Viele von uns haben schlechte Erfahrungen gemacht. Wir wollen andere Menschen beraten und ihnen so helfen, damit ihnen eben diese negativen Erfahrungen erspart bleiben.“ Beraten und helfen, damit alle Menschen – egal ob mit oder ohne Behinderung – ein selbstbestimmtes Leben führen. Denn darauf habe jeder ein Recht. „Ich erinnere mich noch gut an einen Vorfall, bei dem ich mitbekam, wie ein Sachbearbeiter über die Lebenserwartungen eines Kindes mit fortschreitender Erkrankung sprach“, so Wapenhans.

Die Eltern des Kindes hatten einen Antrag auf die Übernahme der Kosten für den Umbau eines behindertengerechtes Auto gestellt. „Der zuständige Mann sagte, er habe die Krankheit des Kindes gegoogelt. Demnach würde es nicht mehr lange leben. Der Antrag würde sich dann ja nicht mehr lohnen. Ich habe ihm dann erklärt, dass es doch egal ist, wie lange das Kind noch lebt. Und wenn es nur drei Jahre sind: Das Kind hat ein Anrecht auf die Teilhabe am Leben.“

Eine Kostenfrage

Herdecke Wetter Ein Beispiel an Schweden nehmen Persönliche Assistenten helfen nicht nur im Haushalt, sondern auch bei der Kinderbetreuung, auf Arbeit oder in der Freizeit – kurzum: Sie ermöglichen Menschen mit einer Behinderung ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Auch Detlef Wapenhans liegt das Thema der Assistenz am Herzen. „Ich möchte, dass in Zukunft auch Familienangehörige als Assistenten angestellt werden können, so wie es in anderen europäischen Ländern seit langem möglich ist.“ Dafür reist der 49-Jährige unter anderem auch nach Berlin, um Politikern von seiner Idee zu überzeugen. „In Schweden gibt es ein persönliches Budget für Assistenten, die eben auch Angehörige sein können.“ Das Modell wurde zuvor mehrere Jahre erfolgreich getestet, bevor es gängige Praxis wurde. „In Deutschland ist dies leider nicht erlaubt. Stattdessen gehen die Angehörigen arbeiten, machen den Haushalt und pflegen noch zusätzlich rund um die Uhr. Sie haben quasi drei Jobs. Dabei wäre es doch viel günstiger für alle, wenn man ein festes Budget hat, dass man den Angehörigen zahlen kann, statt tausende von Euros in Pflegedienste und Haushaltshilfen zu stecken.“ Doch es sei nicht leicht, gegen die starke Lobby der Kostenträger anzutreten.

Immer wieder erlebe der Kommunalpolitiker es, dass es bei den Anträgen nicht selten nur um die Kosten geht. „Findet der Kostenträger eine günstigere, aber schlechtere Alternative, egal ob zum Vor- oder Nachteil des Antragstellers – dann wird oftmals die günstigere Variante genommen. Solange du arbeitest, bist du etwas wert. Bist du in Rente oder etwa erkrankt und kannst nicht mehr arbeiten, sieht dies anders aus.“ Dabei würden zahlreiche Branchen an Menschen mit einer Behinderung verdienen. „Ich glaube, dass an Menschen mit Behinderung mehr verdient wird, als sie an Kosten verursachen. Man muss sich nur einmal anschauen, wer alles an uns verdient: der Assistent, Pflegedienst, Rollstuhlbauer, Hilfsmittel-Anbieter, die Pharmaindustrie, Ärzte und viel mehr.“

Es ärgert ihn, dass der Kostenfaktor solch eine große Rolle in der Versorgung spiele. Seit 2014 engagiert er sich daher auch im Schwelmer Rat für die Bedürfnisse der Menschen. An die Anfänge erinnert er sich noch gut. „Damals war das Schwelmer Rathaus alles andere als barrierefrei. Der Ratssaal befand sich im zweiten Geschoss und es gab keinen Aufzug, der groß genug für einen Rollstuhl war“, sagt er und fängt an zu lachen. „Kurzer Hand wurden die Orte unserer Sitzungen und Ausschüsse in barrierefreie Räume verlegt. Wir sind quasi umgezogen, bis ein neuer Aufzug gebaut wurde.“

Und auch sonst habe sich in Schwelm einiges geändert. „Beim Kulturzentrum – einem Teil der neuen Schwelmer Mitte – wurden wir als Behindertenbeirat der Stadt in die Planung direkt mit einbezogen. So haben wir es geschafft, eine Toilette für alle zu bekommen, mit Deckenlift, und Liege und dass Weiteres in die Planungen mit aufgenommen wurde und höchstwahrscheinlich auch umgesetzt wird. Solch eine Toilette gibt es in Deutschland bislang selten.“ Der 49-Jährige ist stolz darauf, aktiv etwas bewirken zu können.