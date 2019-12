Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit Beginn der Umbauarbeiten geschlossen

Wenn die Gastronomie im Haus Martfeld Anfang März 2020 wieder eröffnet, war sie gut ein Jahr lang geschlossen. Das Bistro & Café stellte seinen Betrieb mit Beginn der Umbauarbeiten in der alten Ritterburg ein.

In der Vergangenheit war bei den verschiedenen Pächtern die Höhe aus Pacht und Nebenkosten mit unattraktiven Wartungsverträgen für die Küchentechnik ein Kritikpunkt. Auch die Bindung der Öffnungszeiten des Restaurants an die Öffnungszeiten des Museums Haus Martfeld war stets ein Hinderungsgrund für einen wirtschaftlichen Betrieb der Gastronomie.

„Wir werden versuchen, die Vorgaben der Denkmalbehörde mit den Vorstellungen eines Pächters zu den Öffnungszeiten der Gastronomie und mit den Öffnungszeiten des Museums zu harmonisieren. Es muss für beide Seiten eine Win-win-Situation sein“, sagte Ralf Schweinsberg, Erster Beigeordneter der Stadt Schwelm, gegenüber dieser Zeitung bezüglich der nach der vergangenen Schließung anstehenden Verhandlungen mit Pacht-Interessierten.

Letzter Pächter war Till Mundorf, der das Parkhotel Fritz am Brunnen an der Brunnenstraße in Schwelm betreibt.

Übrigens: Salih Numanovic, neuer Pächter der Martfeld-Gastronomie, nimmt schon jetzt Reservierung für Hochzeitsgesellschaften entgegen unter 0170/551 59 48.