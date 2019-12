Mercedes-Fahrer fährt Schwelmer Fußgänger an

Ein 54-jähriger Schwelmer wollte am Samstagabend mit seiner 79-jährigen Mutter die Hagener Straße in Höhe eines Seniorenzentrums zu Fuß überqueren. Ein silberner Mercedes fuhr auf der Hagener Straße in Richtung Hagen und bemerkte die beiden Fußgänger. Er bremste sein Fahrzeug und hupte, da ihm die Fußgänger nicht schnell genug waren.

Als der 54-Jährige daraufhin stehen blieb, fuhr der Mercedes langsam an und stieß gegen die Beine des Fußgängers. Der Mercedesfahrer fuhr dann an den Fußgängern vorbei und fuhr weiter in Richtung Hagen, ohne sich um das Unfallgeschehen weiter zu kümmern. Der 54-Jährige erlitt leichte Verletzungen, benötigte jedoch keine sofortige ärztliche Behandlung. Er merkte sich das Kennzeichen, die Halteranschrift wurde danach aufgesucht und die Ermittlungen aufgenommen.