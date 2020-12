Am Donnerstag wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem Wohnungsbrand alarmiert (hier ein Symbolfoto). In den Räumen befand sich noch eine Person.

Feuerwehr Menschenleben in Gefahr bei Wohnungsbrand in Ennepetal

Ennepetal In einer Erdgeschosswohnung in Ennepetal ist ein Brand ausgebrochen. Eine Person befand sich noch in der verrauchten Wohnung.

Am Donnerstag wurde die Feuerwehr Ennepetal um

6.47 Uhr in die Schemmstraße gerufen. In einer dortigen Wohnung im Erdgeschoss war es aus unbekannten Gründen zu einem Brand gekommen. Eine Person befand sich noch in der verrauchten Wohnung. Eine weitere Person hatte das Gebäude bereits verlassen.





Die Feuerwehr führte mit einem Trupp unter Atemschutz eine Menschenrettung durch und löschte den Brand. Das Gebäude wurde durch einen Trupp unter Atemschutz kontrolliert. Parallel wurde die Drehleiter in Stellung gebracht und das Gebäude von außen kontrolliert. Im weiteren Verlauf wurde die betreffende Wohnung überdruckbelüftet. Zwei Personen wurden rettungsdienstlich versorgt. Die Polizei übernahm anschließend die Brandursachenermittlung. Der Einsatz endete für die Feuerwehr um 7.35 Uhr.

Fünf Einsätze am Mittwoch

Viel zu tun hatte die Feuerwehr Ennepetal auch am Tag zuvor. Sie musste am Mittwoch zu insgesamt fünf Einsätzen ausrücken.



Um 10.51 Uhr musste der Rettungsdienst mit einer Tragehilfe im

Bereich Hasperbach unterstützt werden. Dieser Einsatz endete um 11:15

Uhr.



Weiter ging es um 11.36 Uhr mit auslaufenden Betriebsmitteln nach

einer Fahrzeugbeschädigung auf der Schemmstraße. Hier wurden die

Betriebsstoffe von der Fahrbahn entfernt und das Fahrzeug

kontrolliert. Einsatzende war um 11,55 Uhr.



Um 14.01 Uhr hatte ein defekter PKW eine Ölspur durch das Schwelmer

Stadtgebiet gelegt. Diese endete bei einer Werkstattkette am

Büttenberg. Die Entfernung der Betriebsmittelspur endete um 14.42

Uhr.



Parallel wurde von 14.21 Uhr bis 14.44 Uhr der Rettungsdienst nochmal

mit einer Tragehilfe in Milspe unterstützt.



Eine weitere Ölspur wurde von 14.53 Uhr im Industriegebiet

Oelkinghausen entfernt. Hier hatte ein defekter LKW die Fahrbahn

verschmutzt. Dieser Einsatz endete um 15.30 Uhr.

+++Nichts mehr verpassen: Abonnieren sie hier unseren kostenlosen Newsletter für Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal