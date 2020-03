Matratzenlager und Hotelzimmer in Ennepetal

Petra Steffen-Mester wanderte in österreichischen Bergen von Hütte und zu Hütte und lernte dabei Matratzenlager kennen. Dieses hat Folgen. Wenn bald der Campingplatz der Familie Steffen-Mester in Rüggeberg umgebaut wird, dann wird er nicht nur zum „Wochenendplatz“, er bietet dann auch 13 Matratzen als Schlafplätze an.

Das Matratzenlager werde in der Remise gegenüber dem Empfangsgebäude eingerichtet. Es habe schon einen Namen: „Fuchsbau“. Das berichtete Petra Steffen-Mester in der Jahreshauptversammlung des Verkehrsvereins. Auf dem Platz an der Severinghauser Straße werde es in Zukunft auch kleine Holzhäuser mit einem Grasdach geben, kündigte sie an und sagte: „Die Leute fragen danach.“

Heinz Ehmann, ebenfalls aus Rüggeberg, der eine Ferienwohnung vermietet, hat ein besonderes Angebot. Auf Wunsch wandert er mit seinen Gästen oder fährt mit ihnen Fahrrad (mit Elektro-Hilfe). Heinz Ehmann in der Versammlung: „Unsere Gäste sind international, kommen sogar aus den USA und Australien.“

Verkehrsvereins-Vorsitzende Anita Schöneberg berichtete von 201 Betten, die in Ennepetal gemietet werden können. „Für eine Kleinstadt ist das gut“, bewertete sie. Zwar hätten einige Anbieter ihre Vermietung, zumeist aus Altersgründen, eingestellt, doch es seien neue hinzugekommen. Sie nannte „Weltmanns Restaurant und Hotel“ in Voerde mit acht Doppel- und zwei Einzelzimmern. Die Familie Küper am Wittenstein im Heilenbecker Tal vermiete eine 100-qm-Wohnung, die offiziell qualifiziert sei mit vier Sternen, so Schöneberg. Neu gemeldet sei auch eine Ferienwohnung mit der Bezeichnung „Sonneneck“ im Friemannweg in Voerde. Anke Lohmann von der Kluterthöhle und Freizeit GmbH kümmere sich um das Gastgeberverzeichnis, teilte Anita Schöneberg mit.