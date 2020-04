Maskenpflicht ist ein politisches Feigenblatt

Redaktionsleiter Stefan Scherer hat eine klare Meinung zur Maskenpflicht in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal.

Zuvorderst: Ich halte zweckmäßige Mittel, um der Pandemie Einhalt zu gebieten, für wichtig und richtig. Gleichzeitig halte ich das Vorgehen der Landesregierung für ein Feigenblatt. Denn etwas zur „Pflicht“ zu erheben, das der gesunde Menschenverstand bereits als sinnvoll aufzeigen sollte, ist zwar richtig; aber eine Pflicht einzuführen in dem festen Wissen, dass diese mangels Masken weder flächendeckend umgesetzt, noch kontrolliert werden kann und – Stand jetzt – auch nicht sanktioniert wird, ist politisches Schaulaufen und der aktionistische Versuch eines Arbeitsnachweises.

Nicht, dass ich falsch verstanden werde: Bitte, tragen Sie alle Ihre Masken, wenn Sie auf andere Menschen treffen. Das ist ein elementar wichtiger Beitrag, um die Ansteckungszahlen zu verringern. Aber die Frage muss auch erlaubt sein, was denn bei Zuwiderhandlung passiert. Muss der Busfahrer jetzt das Kind stehen lassen, das seine Maske verloren hat? Darf ich ohne Maske neue Masken kaufen, wenn meine anderen ausgegangen sind und es wochenlang keine in den Geschäften gibt? Ab wann zahlt ein Verweigerer Ordnungsgeld?

Die ganze Sache hört sich sehr strikt und autoritär an, ist aber am Ende schnell als völlig unausgegoren demaskiert. Für einen Erfolg der Maßnahmen wird es ohnehin am meisten darauf ankommen, dass jeder Einzelne begreift, warum Abstand, Hygiene und auch Maskentragen sinnvoll sind. Das muss in die Köpfe, nicht eine Vorschrift, die aktuell nicht konsequent umgesetzt werden kann.