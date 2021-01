Lockdown im EN-Kreis: Kreative Tipps für Kinder

Ennepe-Ruhr. Eltern sollen ihre Kita-Kinder derzeit zu Hause betreuen. Fünf Experten aus dem EN-Kreis geben Beschäftigungstipps für die Kleinen.

Die Kitas im Ennepe-Ruhr-Kreis sind zwar weiter im eingeschränkten Pandemie-Betrieb geöffnet, Familienminister Stamp hat aber an Eltern appelliert, ihre Kinder möglichst zu Hause zu betreuen. Doch wie können Mütter und Väter ihre Töchter und Söhne sinnvoll zu Hause beschäftigen? Fünf Experten aus dem Südkreis geben kreative Beschäftigungstipps für den Lockdown mit Kindern zwischen drei und fünf Jahren.

Drei Buchtipps von Eva Renner und ihrem Team der Stadtbücherei Ennepetal

Axel Scheffler: "Die Schnetts und die Schmoos"

Die Schnetts und die Schmoos leben auf demselben Stern. Sie mögen sich aber nicht und dürfen niemals miteinander spielen. Das war schon immer so! Aber Grete und Bernd kümmert das nicht. Sie lernen sich kennen und verändern damit alles… Ein Buch voller liebevoller Details; fröhlich gestaltete Außerirdische und allerlei extraterrestrischer Flora und Fauna machen dieses Buch nicht nur zu einem Lesevergnügen, sondern zu einem echten Hingucker, bei dem die Kinder viele tolle Details entdecken können. Und das Beste: Nach dem Lesen kommen einem gleich eintausend Ideen zum Basteln und Malen eigener Aliens, Ufos und vieles mehr.

Tom Fletcher: Kleines Monster, komm da raus. Foto: Verlag Randomhouse

Tom Fletcher: "Kleines Monster, komm da raus!"

Ach, du liebes Lieschen! In dieses Buch hat sich ein kleines Monster geschlichen! Wer hilft mit, es zu verscheuchen? Mit Schütteln, Pusten, Wedeln, Drehen und am Ende ganz, ganz viel Lärm gelingt es schließlich, das freche kleine Monster loszuwerden. Doch, schwups, ist es ins Zimmer entwischt – und da hat es ja nun überhaupt nichts zu suchen. Also husch, zurück ins Buch gelockt, über den Kopf gestreichelt ... und Gute Nacht, kleines Monster. Eines der tollsten interaktiven Bücher, die ich kenne! Dieses Buch macht einfach nur Spaß!

Zauberer Hardy: "Zaubertricks für Kita-Kinder"

Münzen herbeizaubern, oder einen Zauberstab verschwinden lassen…? Gute Zaubertricks sind keine Magie. Mit diesem Buch lernt jedes Kind mit Freude verblüffende Tricks - für eine ganze Zaubershow oder eine abwechslungsreiche Beschäftigung für zwischendurch. Die übersichtlichen Altersangaben und das gemeinsame Basteln der nötigen Materialien machen die Vorbereitung zum Kinderspiel. Und schon werden Ihre Kinder zu kleinen Zauberkünstlern. So fördern Sie logisches Denken, Feinmotorik, Geschicklichkeit und Selbstvertrauen zugleich.

Bewegung

Bewegungsmemory: Tipp von Anke Althoetmar Rümenapf von der Turngemeinde Voerde

Zur Vorbereitung kann man eine kleine kreative Bastelstunde einlegen. Auf kleine Pappkärtchen werden die unten stehenden Begriffe gemalt, allerdings so wie bei einem Memory, für jeden Begriff zwei Kärtchen. Sie müssen nicht gleich aussehen, sollen aber denselben Begriff zeigen. Dann werden die Karten von einem aus der Familie versteckt, dabei sind das Alter der Kinder und die Gegebenheiten der Wohnung zu berücksichtigen. Zu Beginn wäre es vielleicht ratsam, nicht mit allen zehn Begriffen anzufangen, dieses Spiel kann wachsen und zum Beispiel alle zwei Tage um einen weiteren Begriff erweitert werden. Dann darf gesucht werden, vielleicht auch auf Zeit, mit einer Sanduhr oder solange, wie ein Lied läuft. In der Wohnung wird eine Art Treffpunkt eingerichtet, vielleicht mit einer Gymnastikmatte. Wenn dann ein Pärchen gefunden wurde, dürfen die Kinder die passenden Bewegungen zu dem Begriff durchführen, natürlich auch die Eltern.

Beispielbegriffe: Kerze (auf den Rücken legen, Beine nach oben), Hampelmann (springen wie der Hampelmann), Windmühle (Arme bewegen wie eine Windmühle), Pirat (auf den Boden setzen und rudern), Ballerina (drehen, auch auf einem Bein), Käfer (krabbeln wie ein Käfer), Schlange (über den Boden kriechen wie eine Schlange), Frosch (hüpfen wie ein Frosch), Elefant (stampfen und trampeln), Katze (schleichen, auf Zehenspitzen gehen).

Basteln

Fangbecher: Bastelidee mit Toilettenpapierrollen. Ein Tipp der DRK-Kita „Kleiner Häwelmann“:

Materialien pro Fangbecher: leere Klopapierrolle, Pinsel, Wasserfarbe/Fingerfarbe, eine Schere, einen Handbohrer/ Prickelnadel, eine Kordel/ Wolle, bunte Papierreste zum Verschönern, Kastanie/Perle.

Basteltipps der DRK-Kita. Foto: DRK-Kita

So wird’s gemacht: Für diese Bastelei wird die Toilettenpapierrolle mit Wasserfarbe/Fingerfarbe bunt angemalt. Nach dem Bemalen lässt man die Rolle gut trocknen. In der Zwischenzeit wird das Spielmaterial vorbereitet. Von der Kordel schneidet man ein etwa 20 bis 30 Zentimeter langes Stück ab. Nun benötigt man eine Kastanie oder Perle. Ist die bemalte Toilettenpapierrolle trocken, drückt man am unteren Rand mit einer Prickelnadel ein kleines Loch in die Rolle. Durch diese zieht man eines der Kordelenden und bindet einen dicken Knoten hinein. Danach fädelt man eine Perle auf und bindet diese am Ende des Fadens mit einem zusätzlichen Knoten fest. Je länger die Kordel ist, desto kniffeliger wird es, die Perle mit dem Fangbecher verschwinden zu lassen. Kleiner Tipp: Die Pappröhren können mit kleinen ausgestanzten oder gelochten Papierresten verziert werden.

Raus in den Wald

Ein Tipp von Anna Kapfer vom Naturkindergarten Waldwerk in Gevelsberg

Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur falsche Kleidung! Im Wald oder auf der Wiese nebenan warten viele Abenteuer für die Kleinen und wenn wir es zulassen auch für uns Große!

Tipp 1: Einen kleinen steilen Berg oder Erdhügel mit einem großen Baum auf dem Gipfel finden wir in unserer bergigen Gegend an vielen Stellen. Mit einem langen Seil, das wir um den Baum binden, können die Kleinen sich zuerst den Berg hinaufziehen, um danach auf dem Po wieder herunterzurutschen.

Tipp 2: Auch im Winter können wir viele Schätze im Wald finden, die wir Zuhause bemalen oder als Bastelmaterial verwenden können. Im Internet oder mit Apps wie Pinterest findet man viele Anregungen und Bastelanleitungen.

Kinder spielen im Wald. Foto: Naturkindergarten Waldwerk

Tipp 3: Eine moderne Art der Schatzsuche ist das Geocaching. Mit dem Handy und einer speziellen App erhält man verschiedene Hinweise, Geodaten oder auch Bilder, mit denen man sich auf die Suche nach einem Schatz begibt. Oft ist es ein kleines Röhrchen mit einem Tagebuch, in das man sich einträgt. Vielerorts gibt es aber auch besondere Schätze, bei denen man zum Beispiel Pixie-Bücher austauschen kann oder andere kleine Schätze gegen etwas Eigenes tauscht. Die Grundversion der Apps sind in der Regel kostenlos, für mehr Caches und Hinweise oder die besonderen Schätze bekommt man für wenige Euro die erweiterte Version.

Tipp 4: Kinder lieben Fabelwesen, und mit ein paar Stöcken, Rindenstücken und etwas Moos können wir ganz einfach zum Beispiel an einer Baumwurzel ein kleines Waldwichtel- oder Elfenhäuschen bauen. Mit ein paar mitgebrachten oder selbst gebastelten Figuren spielen die Kinder dann sehr gerne in ihrem Häuschen. Wer es größer mag, baut direkt ein Waldtipi, das die Kinder selbst betreten können.

Musik

Basteltipp für Nuss-Kastagnetten von Gabriele Weidner (Leiterin der Städtischen Musikschule Schwelm)

Musikinstrumente wie Klavier, Gitarre oder Blockflöte habt Ihr sicherlich schon einmal irgendwo gesehen oder vielleicht sogar selbst einmal ausprobiert. Aber wusstet Ihr, dass man kleinere Musikinstrumente auch selbst bauen kann? Und das ist gar nicht so schwer! Ich habe Euch heute die Anleitung für eine „Nuss-Kastagnette“ mitgebracht, die schnell nachzubauen ist.

Nusskastagnetten. Foto: Ann-Kristin Mertmann

Die Idee ist von unserer Früherziehungslehrerin Frau Mertmann. Dafür braucht Ihr nur ein Stück stabile Pappe, Walnüsse – vielleicht sind ja von Weihnachten noch ein paar übriggeblieben? -, Kleber und eventuell, wenn Ihr mögt, etwas zum Verzieren. Die Anleitung habe ich Euch als kleine Fotostrecke zusammengestellt. Übrigens: Kastagnetten gibt es auch im Musikgeschäft zu kaufen. Es sind Handklappern aus Holz, die mit einem Band verbunden werden. Zum Spielen macht man das Band an einem Finger fest und schlägt die beiden Klappern gegeneinander. So kann man Lieder rhythmisch begleiten. Die Kastagnetten kommen heute besonders in der spanischen und italienischen Musik zum Einsatz.