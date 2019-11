Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leuchtendes Beispiel

Es ist beeindruckend, was der Verein „Voerderleben“ in den wenigen Monaten seit seiner Gründung bereits auf die Beine gestellt hat. Mit Blumen-Ampeln wurde die Lindenstraße verziert, der Dorfkern erstrahlt jetzt im weihnachtlichen Lichterglanz und am kommenden Wochenende gibt es mit dem Adventszauber wieder einen kleinen und feinen Weihnachtsmarkt.





Das, was „Voerderleben“ aber vor allem leistet, ist das, was hinter diesen Aktionen steckt: Der Verein hat Menschen zusammengebracht, die sich gemeinsam für ihren Ortsteil engagieren, die für ein schönes Umfeld und ein gutes Miteinander sorgen wollen. Nachdem die Aktivitäten der IG Voerde nach und nach eingeschlafen waren, nicht zuletzt weil sich nicht mehr genügend engagierte Menschen gefunden hatten, hat nun die nächste Generation die Ärmel hochgekrempelt und füllt das bestehende Vakuum mit neuen Ideen aus. Erfreulich ist, dass „Voerderleben“ dabei nicht nur um den eigenen Kirchturm kreist, sondern auch gerne Impulse für die ganze Stadt geben möchte.





Der Verein steht für das, was das Leben in Ennepetal und seinen Ortsteilen ausmacht: gemeinschaftliches, uneigennütziges, bürgerschaftliches Engagement. Das ist umso wichtiger in Zeiten, in denen die Stadt aus finanziellen Gründen einige freiwillige Leistung eingeschränkt oder aufgegeben hat. Dorfgemeinschaften, Vereine und Gemeinden federn manches Schlagloch in sozialer Hinsicht ab. Für diesen Dienst im Sinne der Gemeinschaft ist „Voerderleben“ ein leuchtendes Beispiel.

