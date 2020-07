Leo-Theater Schwelm startet Vorverkauf für neue Saison

Schwelm. Darauf dürfen sich die Freunde des Leo-Theaters im Ibach-Haus in Schwelm in der neuen Spielzeit freuen.

Mit einem neuen Service startet das Leo-Theater den Karten-Vorverkauf für die neue Saison. Wenn am heutigen Samstag, 25. Juli, von 10 bis 14 Uhr die ersten Tickets für die Spielzeit 2020/2021 über den Tresen gehen, können sich Interessenten für die Schwelmer Bühne erstmals persönlich am Sitz im Ibach-Haus an der Wilhelmstraße beraten lassen.

„Die Vorfreude ist riesig, wir können es nach den schweren Corona-Zeiten gar nicht erwarten, wieder auf der Bühne zu stehen“, freut sich Marc Neumeister, Künstlerischer Leiter des Leo-Theaters. Mit „Landeier – Bauern suchen Frauen“ startet das Schwelmer Theater am Freitag, 4. September, 20 Uhr, in die neue Spielzeit. Die neuen Termine sind ab sofort buchbar.

Die Besucher erwartet in der kommenden Spielzeit jede Menge beste Unterhaltung, natürlich in erster Linie Komödien. Neben den bekannten Stücken wie „Landeier“, „Tratsch im Treppenhaus“, „Ein Schelm in Schwelm - Heinz Erhardt“ oder auch „Ekel Alfred“ dürfen sich die Besucher im ersten Halbjahr direkt auf drei Premiere freuen. Da sind zunächst die beiden in der vergangenen Saison verschobenen Premiere „Die Niere“ (28. November) und „Machos auf Eis“ (10. Oktober). Vor allem „Machos auf Eis“ wird im Leo mit großer Spannung erwartet, dann das Stück ist die erste Karaoke-Komödie im Schwelmer Theater. Und direkt am Anfang des Jahres verrät das Theater „Die Wahrheit über Dinner For One“ (Vorpremiere in der ausverkauften Silvestergala – Premiere am 9. Januar 2021).

Programm auch für Kinder

Auch für Kinder und junggebliebene Erwachsene bietet das abwechslungsreiche Leo-Programm etwas: Im Dezember wird „Ein Sams zuviel“ aufgerührt. Das Stück wird neben den regulären Vorstellungen bei zehn Sondervorstellungen für Kindergärten und Schulen gezeigt.

Auf der Bühne wird natürlich Vollgas gegeben. „Allerdings werden wir die Besucherzahlen noch deckeln, so lange bis sich alles wieder eingespielt hat“, sagt Theaterchef Andreas Winkelsträter. Für das Leo-Team sei es auch neu, alles unter Corona-Regeln durchzuführen. „Für uns stand immer die Gesundheit unserer Besucher und unseres Ensembles an oberster Stelle, das soll auch weiterhin der Fall sein“, so Andreas Winkelsträter. So habe man sich entschieden, die Besucherzahl bei normalen Vorstellungen auf 100 zu deckeln, bei Vorstellungen mit Frühstücksbuffet oder Kaffee und Kuchen erst einmal auf 70 Besucher – dies, obwohl schon wieder „volles Haus“ genehmigt worden ist. Zudem sei man erleichtert, dass man das Frühstück unter Auflagen wieder in Buffetform anbieten kann.

Während nun der Spielplan für die Saison 2020/2021 steht, wird hinter den Kulissen nochmächtig gewerkelt.