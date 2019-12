L.A. Sessions: Tops-Stars mit riesigem Herzen in Schwelm

Ein vorweihnachtliches Konzert der besonderen Art erlebte das Publikum der 25. L.A. Session im Rufes am Brunnen. Denn: Bei dem von dem Schwelmer Profi-Schlagzeuger Jörg Hedtmann ausgerichteten Konzert ging es nicht nur um erstklassige Musik von national erfolgreichen Musikern, sondern vor allem den wohltätigen Zweck, der die Veranstaltungsreihe seit dem ersten Konzert an maßgeblich prägt.

Bereits zum 25. Mal veranstaltete Jörg Hedtmann ein Konzert der L.A. Sessions – jedes Mal geht der Reinerlös an eine andere Institution und das Geld der jetzigen Ausgabe will der ehemalige musikalische Direktor der MS Europa an das Hospiz Emmaus in Gevelsberg überreichen.

Bereits 23.000 Euro gespendet

Organisator Jörg Hedtmann hinter dem Schlagzeug. Foto: Laura Dicke / WP

„In den ganzen Jahren konnten wir insgesamt knapp 23.000 Euro einnehmen und spenden“, sagt Jörg Hedtmann über den Erfolg seiner Konzertreihe. In der Regel finden zwei Konzerte im Jahr, einmal im Frühjahr und eins im Dezember statt und so gut wie immer sind diese komplett ausverkauft. So war es auch in diesem Jahr – beide Male spielte der Schlagzeuger mit unterschiedlichen Truppen von Profimusikern vor vollem Haus. „Es war wieder ein super Jahr und das Interesse an der Konzertreihe ist gleichgeblieben“, sagt Jörg Hedtmann.

Unterstützt wird er immer von hochkarätigen Berufsmusikern, die bereits mit bekannten Größen der Musikbranche wie Udo Lindenberg, Yvonne Catterfeld, James Last, Till Brönner oder Herbert Grönemeyer zusammengearbeitet haben. In dieser hochkarätigen Besetzung und dem wohltätigen Zweck lag damals auch die eigentliche Idee hinter der Konzertreihe. Seinen Anfang nahm alles im Ibach-Haus, wo sich die Reihe zu einer beliebten Veranstaltung unter Musikfans etablierte. Nun findet das Konzert im Rufes am Brunnen zwar auf kleineren Raum statt, doch es ist noch immer genauso erfolgreich.

Grammy-Preisträger Simon Novsky

Die Zusammensetzung bei den LA. Sessions sind dabei immer einmalig. Dieses Mal wurde Jörg Hedtmann von Sänger und Grammy-Preisträger Simon Novsky, Sängerin Irina Milovanova, Saxofonistin Angela Puxi, Gitarrist und Sänger Luke Mays, Keyboarder Volker Dorsch und Bassist Günther Asbeck unterstützt. „Viele der Musiker waren schon einmal mit dabei, doch noch nie in der Konstellation von heute“, berichtet Jörg Hedtmann. Doch obwohl sie noch nie zusammen gespielt haben, harmonierten die Musiker auf der Bühne, als hätte sie nie etwas anderes gemacht. Nur eine Probe gab es vorher in der Formation, bei der auch die Lieder ausgesucht wurden. Tanzend und feiernd präsentierten sie Pop-, Rock- und Soul-Coversongs, mit denen sie das Publikum sofort in ihren Bann zogen. Natürlich durfte auch ein Weihnachtslied nicht fehlen.

„Wir haben unheimlich viel Spaß auf der Bühne und das steckt an“, so Jörg Hedtmann. Als Schlagzeuger sieht er zwar nur alles von ganz hinten und kann nicht mittanzen, aber: „Ich steure alles von hinten und habe alles im Blick. Das ist einfach mein Ding.“

Im kommenden Jahr soll es mit der beliebten Konzertreihe weitergehen und Jörg Hedtmann plant weitere Events wie die Musical-Gala oder die Konzerte im Atelier.