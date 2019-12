Kulturgemeinde: Die etwas andere Weihnachtsgeschichte

Sie grunzten, gackerten, schnatterten, pfiffen, spitzten ihre Münder und liefen unruhig über die Bühne in der Aula des Reichenbach-Gymnasiums. Die Gesangsgruppe „Comedian Harmonists Today“ stellten altbekannte Weihnachtsszenen dar. Maria und Josef im Stall und alles drumherum. Die Hirten waren noch nicht angekommen. Doch im Mittelpunkt ihrer etwas anderen Weihnachtsgeschichte stand Josef, der in der biblischen Geschichte einfach zu kurz gekommen sei, schließlich sei er doch der Vater des Gottessohnes.

Viel Körpereinsatz

Man merkt: die Gesangsgruppe mit ihrem unverwechselbaren Klang aus den berühmten 1920er Jahren hat eine andere Weihnachtsgeschichte geschrieben. „Josef wir brauchen einen Krippenplatz“ wird sie genannt und sie führt in die Vergangenheit und in die Gegenwart, denn Krippenplätze werden in heutiger Zeit ja auch von Familien dringend gesucht. Die fünf befrackten Sänger und der Pianist Jörg Daniel Heinzmann, der auch die musikalische Leitung hat, setzen mit Mimik und auch körperlichen Einsatz viel Humor ein, erobern in wenigen Minuten das Publikum in der Jubiläumsveranstaltung der Kulturgemeinde Ennepetal. Jede ihrer nur kleinsten Bewegungen auf der Bühne sitzt perfekt, jeder Spruch ist verblüffend und wirkt nie beleidigend, auch nicht als Engel und der „heilige Geist“ parodiert werden und es mal gallig, ja bis bittersüß wird.

Lokales Kulturgemeinde feiert Geburtstag Am Tag vor dem Jubiläumskonzert mit den „Comedian Harmonists Today“ wurde die Kulturgemeinde Ennepetal 70 Jahre alt. Vor dem Konzert ging die 1. Vorsitzende Beatrix Adam auf die Gründungsversammlung in der Schule Friedenstal ein. Von der VHS getrennt Sie erinnerte an den 1. Vorsitzenden Otto Kumm. 50 Mitglieder habe die junge Kulturgemeinde damals gehabt. 22 Jahre führte Kumm erfolgreich die Kulturgemeinde, die bis in die 70er Jahre noch eine Art Unterabteilung der Volkshochschule (VHS) gewesen sei. Von 1971 bis 1979 leitete Hermann Hirschberg den Verein. In dieser Zeit kam es auch zur Trennung von der VHS. Hartmut Köhler, Schwiegersohn von Otto Kumm, übernahm dann die Leitung. 33 Jahre führte er die Kulturgemeinde, zu diesem Zeitpunkt mehr als 1800 Mitglieder gehabt habe. Beatrix Adam erinnerte an die vielen großen Veranstaltungen in Köhlers Amtszeit. Seit 2011 werde die Kulturgemeinde von einem Vorstandsteam geleitet, sagte die Vorsitzende. „Anfangs hat man uns das nicht zugetraut“, ließ sie wissen und wies auf die vielen Veranstaltungen mit Persönlichkeiten hin, „die man sonst nur im Fernsehen sieht“. Bei der Gründung vor 70 Jahren sei der Monatsbeitrag 1 DM gewesen, heute seien es 12 Euro im Jahr. Beatrix Adam dankte der Stadt Ennepetal und der Sparkasse für gute Unterstützung. Im Namen der Stadt Ennepetal gratulierte die Erste Bürgermeisterstellvertreterin Anita Schöneberg der Kulturgemeinde. Sie habe ein breitgefächertes attraktives Angebot und jeden Zeitgeist bedient. In diesem Zusammenhang würdigte Anita Schöneberg auch die ehrenamtliche Arbeit in der Kulturgemeinde.

Eigentlich muss man nicht erwähnen, dass ihre Stimmen als bravourös einzuordnen sind. Kurzum: der Abend mit den „Comedian Harmonists Today“ macht einfach Spaß und ist ein musikalischer Genuss. Die Lieder der Ursprungsgruppe „Comedien Harmonist“, die in der Nazizeit aufgelöst werden musste, weil Sänger jüdischen Glaubens mitwirkten, sind heute Klassiker und gehören selbstverständlich zum Repertoire der Nachfolgegruppe. So ließen die Künstler auch den „grünen Kaktus“ stechen und „Veronika“ wissen, dass der Lenz da ist. Und die Klassiker passten zur modernen Weihnachtsgeschichte der „Comedian Harmonists Today“. Ein nur keusch lebender Mann, der plötzlich Vater wurde, die Wanderung mit der hochschwangeren Maria nach Bethlehem, um sich „schätzen“ zu lassen. Die Comedians nennen das „Steuererklärung“.

Weihnachtslieder gibt es auch zu hören. „Als Maria durch den Dornwald ging“, wurde die hohe sängerische Kunst der Gruppe deutlich. König Herodes suchte bekanntlich den kleinen Jesus, also ging es nach Ägypten durch die Wüste. „Sand, Sand…!“ so lautet es von der Bühne. Flüchtlinge sind Maria, Josef und das Kind. Vier Jahre lebten sie im Ägypten als Fremde mit fremden Sitten. Man ist wieder in der Gegenwart. Sehnsucht nach Heimat. Die „Comedian Harmonists Today“ drücken es mit einem Klassiker aus: „Irgendwo auf der Welt gibt’s ein klein bisschen Glück!“

Rat zu Weihnachten

Es gab noch einen Rat zur Weihnachten von der Bühne: Beim Braten bitte den Josef nicht vergessen! Dann sangen alle im Saale: „O du fröhliche, o du seelige gnadenbringende Weihnachtszeit“. Als der lange Beifall endete, da standen sie wieder auf der Bühne und stimmten an: „Gib mir den letzten Abschiedskuss, weil ich dich heute verlassen muss und sage mir auf Wiedersehn, lebwohl!“ Wieder Beifall. Die Vorsitzende der Kulturgemeinde, Beatrix Adam, und ihr Mann Arno standen mittlerweile auf der Bühne und überreichten allen Akteuren ein süßes Dankeschön.