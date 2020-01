Infobox Tödliches Gas

Kohlenstoffmonoxid (gebräuchlich Kohlenmonoxid) ist eine chemische Verbindung aus Kohlenstoff und Sauerstoff (CO). Es handelt sich dabei um ein farb-, geruch- und geschmackloses sowie toxisches Gas. Es entsteht unter anderem bei der unvollständigen Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Stoffen bei unzureichender Sauerstoffzufuhr.

Kohlenmonoxid-Melder, auch CO-Melder genannt, warnen vor austretendem Kohlenmonoxid und schützen so vor Konsequenzen einer Kohlenmonoxid-Vergiftung. Wenn das Gas über die Lunge in den Blutkreislauf gelangt ist, behindert es den Sauerstofftransport im Blut, was zum Tod führen kann.