Kinderschutzbund Schwelm vertraut auf fleißige Spender

Ein Herz für die Kinder der Stadt haben die Menschen, die die 25 in Schwelmer Geschäften aufgestellten Spendenhäuser des Kinderschutzbunds Schwelm über das Jahr hinweg mit Geld füllen. Hedi Müller (rechts) hatte bisher die Aufgabe, die Spardosen regelmäßig zu leeren. Nach nunmehr gut 25 Jahren gibt die Schwelmer diese Aufgabe an Susanne Fischer ab (Bild Mitte). Das Bild zeigt Silke Müller in ihrem Café . Die Geschäftsfrau aus dem Möllenkotten ist eine der eifrigsten Sammlerinnen. Dank ihrer Gäste kommen somit allein dort fast 1000 Euro im Jahr für den Kinderschutzbund zusammen. In Summe sind es rund 2000 bis 2500 Euro jährlich, die in den Spendendosen landen. Jedes Geldstück zählt, Scheine sind natürlich auch gerne gesehen.