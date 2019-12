Kindergartenkinder aus Silschede entdecken Gevelsberg

Die elf „Weltentdecker“ sitzen aufgeregt im Sitzungssaal des Rathauses Gevelsberg. Ihnen werden Getränke und Gebäck serviert. An den Tischen Mikrofone. Ganz wie bei den echten Politikern. „Weltentdecker“ werden die Kinder im letzten Kindergartenjahr des AWo-Familienzentrums Silschede genannt.

Die fünf- und Sechsjährigen gehen mit ihren Erziehern auf Ausflüge und erkunden dabei ihre Stadt. Sie waren schon bei der Polizei, besuchen die Feuerwehr. An diesem Morgen dürfen sie den Claus Jacobi mit ihren Fragen durchlöchern. Der Bürgermeister betritt den Saal. Aufgeregtes Gemurmel unter den Kindern. Der 48-Jährige geht durch die Runde und begrüßt jedes Kind einzeln mit einem Handschlag.

„Erzählt mir doch was über euch“, sagt der Bürgermeister. „Wir sind die Kinder aus der Elefanten- und der Krokodil-Gruppe“, antwortet die muntere Truppe. Dann beginnt auch schon die Fragerei. „Gibt es eigentlich eine Schule für den Bürgermeister?“, möchte ein Kind wissen. „Ja und nein“, sagt Jacobi. Zwar gebe es keine spezielle Ausbildungsstätte für Bürgermeister, aber man müsse in der Schule gut aufpassen und sich anstrengen. Die Gruppe staunt.

Fragen über Fragen

Ein Mädchen meldet sich. Sie fragt, welche Aufgaben ein Bürgermeister zu erledigen hat. „Jeden Tag habe ich andere Aufgaben, manche bleiben aber auch gleich. Morgens habe ich immer eine Besprechung mit meiner Sekretärin“, antwortet der Gevelsberger und hat selbst eine Frage an die Fünf- Sechsjährigen: „Kennt ihr einen Politiker?“ Die Kinder überlegen. Geflüster. Ein Junge sagt selbstbewusst: „Ich kenne Donald Trump.“ Was ein Politiker genau macht, scheint aber kein Kind zu wissen. Der Bürgermeister nimmt sich die Zeit, seinen kleinen Zuhörern zu erklären, was die Aufgaben von Politikern sind. Er verdeutlicht ihnen das Prinzip von Abstimmungen mit einem kindgerechten Beispiel. „Wer möchte jetzt Kuchen essen?“, fragt Jacobi. Kinderarme fliegen in die Luft. Die Mehrheit meldet sich. Bei der Gegenfrage hebt lediglich ein Kind die Hand. Schon haben die Kleinen verstanden, wie eine Abstimmung funktioniert.

Die Kindergartenkinder sprechen abwechselnd in das Mikrofon. Sie sagen, was ihnen an dem Rathausbesuch gefallen hat. Foto: Antonia Jovic / WP

Ein blonder Junge fragt: „Was machst du den ganzen Tag?“ Claus Jacobi zählt einige Tätigkeiten auf. Den Besuch bei wichtigen Ereignissen oder Gespräche mit Chefs von Firmen. „Wir probieren, Probleme zu lösen.“ Probleme kennen die kleinen Weltentdecker schon. Zumindest die Definition. „Das sind Schwierigkeiten“, sagt ein Junge. Ein anderes Kind nickt.

Kritik von den Kleinen

Die Erzieherin Claudia Heuser erklärt Claus Jacobi, dass die Kinder vor diesem Besuch ein Arbeitsblatt im Kindergarten bearbeitet haben. Sie mussten aufschreiben, ob und warum sie schon im Rathaus waren. Ein Mädchen im schwarzen Shirt sagt, dass sie mal ihren Reisepass abgeholt habe und merkt an, dass man im Rathaus lange warten müsse. Der Bürgermeister lacht. „Das kenn’ ich auch“, sagt er.

Passend zur Weihnachtszeit möchte das Stadtoberhaupt wissen, was sich die Kinder wünschen. Die zählen ihre Wünsche auf und ein aufmerksamer Junge fragt, was denn der Bürgermeister haben möchte. Bei der Antwort „Einen Kindersitz für meinen Sohn, der in mein Auto passt“ müssen einige Weltentdecker kichern. Die letzte Kinderfrage stellt ein Junge im schwarzen Pullover: „Dürfen wir ins Mikro sprechen?“ Der Hausmeister wird gerufen und schon geht der Spaß los: Der Junge ruft aufgeregt in sein Mikrofon und die anderen Kinder kreischen. Das Gelächter ist groß. Abwechselnd sagen die Weltentdecker, was ihnen an dem Abenteuer „Rathaus“ gefallen hat. „Ich bedanke mich für Euren Besuch“, sagt Claus Jacobi. „Ihr habt super Fragen gestellt und ward sehr interessiert. Ihr seid gute Weltentdecker.“

Bürgermeister spielen

Abschließend zeigt er ihnen die prachtvolle Amtskette. Die Jungen und Mädchen staunen, während Jacobi ihnen die Bedeutung der einzelnen Wappen erklärt. Zwei Kinder dürfen sie aufsetzten. Der Junge und das Mädchen spielen Bürgermeister und Bürgermeisterin. Die Kinderaugen strahlen. Mit viel Gelächter und Freude geht der Rathausbesuch der kleinen Weltentdecker zu Ende.