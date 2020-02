Kinder begegnen der Schwelmer Stadtgeschichte

Der Nachtwächter dreht auch heute noch seine Runden durch Schwelm. Ehrenobernachtwächter Christian M. Fasel bietet für Schulklassen eine historische Stadtführung durch Schwelm an.

Diesmal kam die Klasse 4b der Grundschule Engelbertstraße zum Zuge. Startpunkt der Stadtführung war die Schwelmer Sparkasse, in der sich das Stadtmodell aus dem Jahr 1722 vor dem großen Stadtbrand befindet. Fasel musste sich nicht groß vorstellen. Sofort wurde der Nachtwächter von den Schülern anhand seiner Uniform, der Hellebarde, dem Horn und der Laterne erkannt. Am Modell angekommen fragte Fasel, was die Schüler schon über die Stadt wissen. Die Kinder erzählten mit großem Interesse von den Nachbarschaften, dem Stadtwappen, den Brunnen und den Schwelmer Kirchen. Diese und weitere Themen haben die Schüler bereits im Rahmen der Heimatkunde im Unterricht gelernt.

Nach einigen Erläuterungen am Stadtmodell startete die Tour durch die Innenstadt. Erster Zwischenstopp war eine Mauer in der Brauereigasse. Genau dort verlief die Stadtmauer, so Fasel. Er erzählte den Mädchen und Jungen, dass höchstwahrscheinlich einzelne Steine der Mauer schon Teil der ehemaligen Stadtmauer waren. Nächster Halt der Führung war die alte Sparkasse mit ihrem Schmuckerker. Nach einem kurzen Blick auf die Uhrzeit stimmte der Nachtwächter die Liedstrophe an, die die Nachtwächter damals um Mitternacht sangen. Bei der Stadtführung war es natürlich 12 Uhr mittags. Eine Schülerin machte den Nachtwächter darauf aufmerksam, dass auf dem Turm Sätze auf Schwelmer Platt stünden. Nach dieser Anmerkung konnte er es sich natürlich nicht nehmen lassen, die Sätze auf Platt zu präsentieren. „Spar watt, dann hiässe watt“ und „Welker guot koacket, dä kann ook guot opscheppen“. Die Sätze bedeuten so viel wie „Spar etwas, dann hast du etwas“ und „Wer gut kocht, kann auch gut aufscheppen“, also den Teller füllen.

Die Gruppe hörte dem Obernachtwächter aufmerksam zu. So auch beim Halt an der Christuskirche, den Wasserradspuren der alten Mühle an einer Hauswand in der Kölner Straße und am Wasserträgerbrunnen im Bereich der Nachbarschaft Fronhof. An jedem historischen Platz erhielten die Schüler interessante Informationen über die Geschichte der Stadt und hörten einige Anekdoten. Das Nachtwächterlied hatte wohl die Kinder beeindruckt. Denn zum Abschluss der Führung wünschten sie sich eine weitere Strophe. Es war die 1-Uhr-Strophe – genau um 13 Uhr.