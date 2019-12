Kalender 2020: Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal aus der Luft

Der Aufwand, den Elmar-Björn Krause betreibt, ist enorm. Drei Stunden sitzt er im Auto, sechs im Flugzeug und ungezählte weitere am Rechner, bis die Fotos sortiert und archiviert sind. Das ist nur ein Flugtag, von dem möglicherweise später einmal nur ein Motiv in einen der Luftbildkalender Einzug hält, die der Schwelmer seit mehreren Jahren nun für Gevelsberg Ennepetal und Schwelm erstellt. Ab sofort sind diese beliebten Weihnachtsgeschenke nun wieder im heimischen Buchhandel erhältlich.

Design deutlich modernisiert

Infobox Viele weitere Städte Im vergangenen Jahr hatte Krause zum 25. Geburtstag seines Archaea-Verlags die Luftbildkalender für den Ennepe-Ruhr-Kreis auf weitere Städte ausgedehnt. So hatte es für das Jahr 2019 auch Kalender der Städte Sprockhövel, Hattingen und Wetter gegeben. Auch die Städte Krefeld oder Xanten hat er bereits in Kalender-Format gezeigt. Dieses Angebot hat er in diesem Jahr wieder zurückgefahren.

Was bei der 2020er Edition im Vergleich zu den Vorgänger-Serien – Schwelm erscheint seit 2016, Gevelsberg seit 2017 und Ennepetal seit 2019 – sofort auffällt: Der Schwelmer Verleger hat das altbackene Design enorm entstaubt, den schwarzen Rahmen vom Titelblatt rasiert und so dem Hauptmotiv deutlich mehr Platz eingeräumt. Die Frage, die sich sofort stellt: Wie kann Krause bei drei derart kleinen Städtchen – Schwelm ist flächenkleinste Kommune Nordrhein-Westfalens – von Jahr zu Jahr eine Abwechslung bei den Motiven gewährleisten? „Ich versuche, stets neue Perspektiven zu finden, will alt Bekanntes auf eine neue Art und Weise zeigen“, sagt er und nennt sofort ein paar Schwelmer Beispiele: „Ich bin zuvor noch nie so nah an die Christuskirche herangeflogen. Und beim Brauereigelände wähle ich die Perspektive über die Gasse. Im kommenden Kalender für Schwelm habe ich zudem zum ersten Mal das Kreishaus mit aufgenommen – ebenfalls aus einer Perspektive, die auch unter Luftbildfotografen bislang nicht abgelichtet worden ist.“ Dazu komme, dass er sehr großen Wert darauf lege, dass die Fotos, die an den betreffenden Monaten abgedruckt sind, auch den Jahreszeiten entsprechen.

Das wiederum sorgt für eisige Momente in der Luft. „Wenn man im Winter mehrere Stunden mit der Kamera aus einem Flugzeugfenster hängt, ist man vollkommen durchgefroren, wenn der Boden einen wieder zurück hat.“ Wichtig bei all seinen Foto-Flügen sei, dass er mittlerweile einen Piloten gefunden habe, mit dem die Kommunikation hervorragend funktioniere, so dass der Mann am Ruder die Ziele, die Krause ablichten möchte, auch nach dessen Wünschen anfliegt.

Außerdem spielt Krause vermehrt damit, wie nah er Dinge zeigt und das Auge des Betrachters über Details wandern lässt und wie weit schon ein Blatt später die Sicht bis hinein ins Bergische Land, Ruhrgebiet oder Sauerland reicht – je nach Perspektive und Stadt. Dabei ist die Orientierung für den Betrachter nicht immer einfach, denn die Topografie verschwindet nahezu, Höhenunterschiede sind nicht mehr so gut auszumachen. Das Auge verliert sich auch im Schattenspiel je nach Sonnenstand, Jahreszeit, Bergen, Tälern, Wäldern und Wiesen.

Mehr als 1000 Fotos pro Flug

Nach all den Jahren wird es auch das Archivierungssystem – immerhin kommt er pro Flug mit deutlich mehr als 1000 Bildern wieder nach Hause – immer aufwändiger. „Weil ich nicht in jedem Jahr überall zu jeder Jahreszeit fliegen kann, muss ich mich auch an Archivfotos bedienen“, sagt Elmar-Björn Krause. Doubletten muss er dabei natürlich unbedingt vermeiden, außerdem darauf achten, dass Dinge auch im Erscheinungsjahr noch so aussehen, wie auf dem Foto.

Die Kalender gibt es ab sofort zum Preis von 20 Euro pro Stück in Schwelm bei der Buchhandlung Kamp, Hauptstraße 45; in Gevelsberg bei der Buchhandlung Appelt, Mittelstraße 76, und in Ennepetal bei der Buchhandlung Bochhammer, Mittelstraße 28 – so lange der Vorrat reicht.