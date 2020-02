Jetzt auch Gymnasium Schwelm auf Handy-Entzug

Schwelm. Am Gymnasium und der Realschule in Schwelm gibt es feste Regelung im Umgang mit Smartphones.

Handyverbot an der Schule. Ein Albtraum für viele Schüler. Mit Beginn des zweiten Halbjahres ist dieses Schreckensszenarium auch für alle Schüler in der Sekundarstufe I des Märkischen Gymnasiums Schwelm (MGS) wahr geworden. An der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule gibt es das Handyverbot bereits seit über sechs Jahren.

Auch Schülervertreter für Verbot

Auf der Schulpflegschaftssitzung des Gymnasiums zum Thema Handyverbot stimmte die Mehrheit der Elternschaft für das Verbot. Doch nicht nur die Eltern, sondern überraschenderweise auch Vertreter der Schülervertretung (SV) waren zu großen Teilen dafür. An den Grundschulen sind Handys verboten. Beim Wechsel zum Gymnasium haben die Ex-Grundschüler die neu gewonnenen Freiheiten in Sachen Mobiltelefon wohl übertrieben. Pausen ohne Smartphone in der Hand waren für die Mädchen und Jungen der Klassen fünf bis neun keine wirklichen Pausen. Das Handy bestimmte nur zu häufig das Geschehen auf dem Pausenhof. So haben es laut Direktorin Katharina Vogt sowohl Eltern als auch Lehrer gesehen.

Das Märkische Gymnasium hat einen Ausweg aus diesem übermäßigen Handygebrauch gesucht und deshalb ab 3. Februar das besagte Handyverbot für die Sekundarstufe 1 (Klassen 5-9) ausgesprochen. Ab 7.45 Uhr gilt jetzt für alle Schüler und Schülerinnen der Sekundarstufe I auf dem Schulgelände, dass sie ihre „Mobiltelefone, Smartphones und allen anderen elektronischen Speichermedien zum privaten Gebrauch“, so steht es jedenfalls in der neuen Hausordnung, während der gesamten Schul- und Pausenzeit, ausgeschaltet in den Taschen lassen müssen.

Noch weiter geht die Regelung in der Schulmensa. In den offiziellen Pausenzeiten gilt dieses Handyverbot ausnahmslos für alle Schüler, die sich dort aufhalten, egal ob Sekundarstufe I oder Sekundarstufe II. Schüler, die ihr Handy trotz des Verbotes während der Unterrichtszeit oder Pausenzeit benutzen, müssen damit rechnen, dass es von den Lehrern einkassiert wird. Zwischen 13.10 und 13.15 Uhr dürfen sie es anschließend im Sekretariat des Gymnasiums abholen. Dazu gibt es einen Zettel, den sie von den Eltern unterschreiben lassen müssen und den sie am nächsten Tag in der Schule wieder abgeben müssen.

Schulleiterin Katharina Vogt erhofft sich von dem Handyverbot eine Stärkung der Sozialkompetenz. Beispielsweise sollen sie wieder verstärkt miteinander ins direkte Gespräch kommen statt sich gegenseitig über das Handy Kurzmitteilungen zu schicken.

Das Lehrerkollegium jedenfalls zieht nach den ersten Verbots-Tagen ein erfreuliches Fazit: „Mit der Durchsetzung des Handyverbots gab es bei den Schüler erstaunlich wenig Schwierigkeiten.“ Auch wenn es immer Orte geben wird, in denen die Schüler unbeobachtet spielen können, werden in Zukunft die Aufsicht habenden Lehrer vermehrt darauf achten.

Im Zeitalter der Digitalisierung ist die digitale Weiterbildung natürlich, trotz des Handyverbots, weiterhin ein wichtiges Thema in der Schule. Deshalb wünscht sich das Gymnasium Tablets für jeden Schüler. Doch bis es soweit ist, werden Handys nach Aufforderung des Lehrers zu Unterrichtszwecken weiterhin erlaubt sein. „Tablets sind die Zukunft des digitalen Lernens“, ist sich Katharina Vogt, Direktorin des Märkischen Gymnasiums, sicher.

Realschule: Verbot seit sechs Jahren

Die Dietrich-Bonhoeffer-Realschule in Schwelm hat das Handyverbot schon seit über sechs Jahren. Die Schüler müssen ihr Handy während der gesamten Schulzeit ausgeschaltet lassen, sowohl in der 5. Klasse, als auch in der 10. Klasse. Bei der Realschule funktioniert das Handyverbot seit Einführung sehr gut. Dennoch werden am Tag bis zu fünf Handys eingesammelt. Nach Ende des Unterrichts können die Schüler sich das Handy im Sekretariat wieder abholen. „Durch das Handyverbot können sich die Schüler besser auf den Unterricht konzentrieren. Sie unterhalten sich in der Pause mehr und können einen guten Umgang miteinander pflegen“, so Marco Unger, Rektor der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule. Eins ist jedenfalls absehbar. Handyverbote an Schulen werden auch in Zukunft ein stark diskutiertes Thema bleiben.