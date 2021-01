Impfzentrum im EN-Kreis: Alle wichtigen Fakten im Überblick

Ennepetal. Wir haben alle wichtigen Fragen rund um die medizinische Organisation des Impfzentrums in Ennepetal gestellt. Hier gibt es die Antworten.

In Ennepetal wurde für den Ennepe-Ruhr-Kreis ein Impfzentrum eingerichtet.

wurde für den ein eingerichtet. 30 Freiwillige absolvierten im Impfzentrum des EN-Kreises in Ennepetal einen Probelauf.

Impfen in Ennepetal: Wann geht es los, wie bekommt man einen Termin und wie läuft das Impfen in Ennepetal ab? Diese und weitere wichtige Fragen beantworten wir hier.

Das Corona-Impfzentrum im ehemaligen Aldi-Markt in Ennepetal ist startklar. Geimpft wird dort aber erst einmal noch nicht. Ende Januar soll die Impfaktion in den Heimen im Ennepe-Ruhr-Kreis abgeschlossen sein. Wie geht es mit der Corona-Schutzimpfung weiter? Wie bekommt man einen Termin? Diese und weitere Fragen beantworten wir in unserem Überblick.

Wer trägt die Verantwortung für das Impfzentrum? Wer impft?

Im Impfzentrum des Ennepe-Ruhr Kreises in Ennepetal ist die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe für alles Medizinische verantwortlich. Die ärztliche Leitung liegt in den Händen von Dr. Christian Füllers, sein Vertreter ist Ludger Keßel. Das medizinisch ausgebildete Personal, das in den fünf vorhandenen Impfstraßen eingesetzt werden soll, sucht und findet die KVWL über ein Internetportal.

Die Kreisverwaltung trägt die Verantwortung für das Organisatorische rund um den Betrieb des Zentrums. Da der Kreisverwaltung hierfür die notwendigen Personalkapazitäten fehlen, hat sie einen Vertrag mit dem DRK Schwelm geschlossen. Organisatorischer Leiter des Impfzentrums ist Andreas Töpke. Für den Aufbau des Impfzentrums war die Abteilung Bevölkerungsschutz des EN-Kreises unter Leitung von Daniel Koch und Christian Zittlau verantwortlich. Mit Hilfe von Fremdfirmen wurde das Gebäude innerhalb weniger Tage eingerichtet und betriebsbereit gemacht.

Wer wird zuerst im EN-Kreis geimpft?

"Das wird bundesweit festgelegt und zwar vom Ethik-Rat und der Ständigen Impfkommission. Am Anfang sollen Menschen geimpft werden, die 80 Jahre und älter sind. Es ist von vulnerabeln Gruppen die Rede und Menschen, die unmittelbar mit dem Virus zu tun haben. Dazu gehören Polizisten, Ärzte, Feuerwehr, Klinikpersonal, Pflegekräfte, etc.", so eine Sprecherin der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe.

Seit dem 27. Dezember wird in den Seniorenheimen im Ennepe-Ruhr-Kreis geimpft. Der Leiter des Impfzentrums in Ennepetal ist zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der Aktion, die es so noch nie zuvor gegeben hat. „Auch ein Impfstoffmangel ist nicht festzustellen“, und bezieht sich auf die Städte im Kreis.

Knapp 25.000 Menschen im Ennepe-Ruhr-Kreis zählen zu den ersten, die ihre Corona-Schutzimpfung erhalten. Wie viele Männer und Frauen in der Altersgruppe 80 plus bereits in den Altenheimen erreicht wurden, dazu konnte die Kreisverwaltung am Donnerstag, 7. Januar, noch keine Auskunft geben, da die Termine der Heime direkt mit der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe vereinbart werden. Die nächste Impfstoff-Lieferung ist für Freitag, 8. Januar, angekündigt.





Wann wird im Impfzentrum Ennepetal der erste Mensch geimpft?

"Wir wissen nicht, wann welcher Impfstoff in welcher Menge zur Verfügung gestellt wird. Deshalb können wir keine konkrete Antwort auf diese Frage geben. Ehe die breite Bevölkerung geimpft wird, wird es aber noch dauern", so die Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe im Dezember.

Im Januar, so die derzeitige Sprachreglung aus dem Landesministerium, wird noch keine Impfstraße in NRW öffnen.

Werden Termine vergeben?

Laut der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe werden ausschließlich Termine vergeben.

Müssen sich die Bürger melden oder werden sie kontaktiert?

"Das steht noch nicht fest. Es wird über eine App nachgedacht, eine Regelung über die Hausärzte, oder auch telefonische Terminvergaben von einer zentralen Stelle aus. In NRW gibt es dazu noch keine konkreten Angaben. Die Bürger werden sofort über das Prozedere informiert, sobald es final entschieden ist", so eine KWVL-Sprecherin im Dezember.





Minister Laumann kündigte an, dass alle Über-80-Jährigen einen Brief erhalten sollen – als eine Art Einladung zum Impfzentrum. Das sieht Dr. Christian Füllers, Ärztliche Leiter im Impfzentrum Ennepetal, kritisch: „Wie soll das gehen?“, fragt Füllers. Ihm sei nicht klar, wie man sämtliche Betreffenden erreichen könne. Auch die Kreisbehörde reagiert irritiert auf das vom Land geplante weitere Vorgehen und wartet auf klärende Informationen. Ab dem 18. Januar sollen die Betroffenen mit einem Schreiben des Ministers über das Verfahren informiert werden", berichtet Michael Schäfer, Leiter des Krisenstabs im Schwelmer Kreishaus über den derzeitigen Stand.

Diejenigen, die ein Einladungsschreiben für das Impfzentrum erhalten haben, und nicht mobil sind, also nicht ins Impfzentrum kommen können, die müssen noch warten. So lange, bis ein Impfstoff zugelassen ist, der transportabel ist.

Neuigkeiten zum weiteren Prozedere

Nach einer Telefonkonferenz mit dem NRW-Gesundheitsministerium am 6. Januar steht fest, dass die jeweiligen Stadtverwaltungen ihre Bürger anschreiben sollen, die für eine Impfung aufgrund ihres Alters in Frage kommen. Ein entsprechendes Schreiben wird derzeit in Düsseldorf erarbeitet und soll noch in dieser Woche den Kreisen und Städten vorliegen. Laut der Angaben des Statistischen Landesamtes IT.NRW lebten am Stichtag 31. Dezember 2019 insgesamt 24.605 Menschen im Kreis, die 80 Jahre oder älter sind. In Ennepetal waren es 2351, in Gevelsberg 2209 und in Schwelm 2236 Menschen. Aktuellere Zahlen stehen dem Kreis derzeit noch nicht zur Verfügung, die vorliegenden machen aber die Größenordnung deutlich, mit der in der ersten Impfstufe gerechnet wird. Wie vom Landesministerium angekündigt, sollen diese Menschen ab dem 18. Januar Post erhalten -- mit einer Art Einladung ins Impfzentrum in Ennepetal.

Die Briefempfänger müssen daraufhin bei der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe einen individuellen Termin vereinbaren. Noch besteht diese Möglichkeit nicht. Wenn das Vergabeportal freigeschaltet ist, kann per Telefon unter 116117 oder online (die Adresse ist noch nicht bekannt gegeben worden) ein Termin vereinbart werden. Wann das Impfzentrum in Ennepetal den Betrieb aufnehmen kann, das steht noch unklar. Es ist von Anfang Februar die Rede, ein konkretes Datum teilte das Landesministerium noch nicht mit. Alles hängt davon ab, wann ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht. Bisher wurden 281.775 Impfdosen nach Nordrhein-Westfalen geliefert.

Am 8. Januar sollen weitere 141.375 folgen. Ab der dritten Kalenderwoche bis zur siebten, also Mitte Februar, „sind wöchentliche Lieferungen in Höhe von 141.375 Impfdosen seitens des Bundes angekündigt worden“, teilt das Ministerium auf Nachfrage mit. Wann mit einer Lieferung des zweiten mittlerweile zugelassenen Impfstoffs (Moderna) zu rechnen ist, ist unklar. Fest steht, dass im Ennepe-Ruhr-Kreis kein Impfstoff vergeudet werden soll. Die Kreisverwaltung teilt mit, dass Impfdosen, die während einer Impfaktion in einem Heim übrigbleiben, vorrangig an Krankenhausmitarbeiter gehen. Einige Impfungen fanden bereits schon statt, diese sollen ab dem 18. Januar intensiviert werden, dann wenn auch die Wiederholungsimpfungen anstehen.

Warum musste das Impfzentrum schon fertig sein, bevor der Impfstoff verfügbar war? Um welchen Impfstoff geht es?

Eigentlich war vorgesehen, dass Biontech die Zulassung für den Impfstoff am 15. Dezember erhält. Die Impfzentren sind laut KWVL aber auch für die Logistik wichtig. Der Impfstoff von Biontech muss zum Beispiel bei etwa minus 70 Grad gekühlt werden. Dann wird er angerührt und muss innerhalb von sechs Stunden verbraucht werden. Das kann in Arztpraxen nicht geleistet werden. Von hier aus starten auch die mobilen Trupps, die am Anfang vor allem in Pflegeeinrichtungen unterwegs sein werden.

Hausbesuche wird es laut KWVL nicht geben, was mit den logistischen Herausforderungen des Biontech-Impfstoffes zu tun hat. Die Generation 80 plus wird die erste sein, die im Impfzentrum geimpft wird, also diejenigen, die mobil sind und nicht in Heimen leben.

Dr. Eckhardt Kampe, der Bezirksleiter der Regionalstelle Bochum/Hagen der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe, die für den Ennepe-Ruhr-Kreis zuständig ist, bringt in diesem Zusammenhang Astrazeneca ins Spiel. Dieser Impfstoff hat in England eine Notzulassung erhalten. Wann das Mittel in Deutschland verimpft werden kann, dazu konnte Kampe keine Aussage treffen. Bislang ist von einer Zulassung im Frühjahr die Rede. Kampe erklärt, dass 50 Millionen Dosen geordert worden seien. „Das Vakzin könnte dann auch in den Arztpraxen verabreicht werden.“

Dr. Christian Füllers, der Ärztliche Leiter des Impfzentrums in Ennepetal, möchte lieber den Impfstoff von Moderna nutzen. Auch dieser sei transportabel und könne in Arztpraxen genutzt werden.

Wie viele Menschen können pro Tag geimpft werden?

"Das hängt davon ab, wie viele Impfdosen wir bekommen. Es wird zu Beginn eine Impfstraße eingerichtet. Gibt es mehr Impfstoff, wird auch die Impfkapazität erhöht", erklärt eine KVWL-Sprecherin.

Wie läuft so eine Impfung ab?

Am Anfang wir Fieber gemessen, dann gibt es eine Mappe mit allen wichtigen Informationen.

Wartebereich

Den Impflingen wird ein Platz auf einem der Stühle, die im ausreichenden Abstand zueinander aufgestellt sind, zugewiesen. Dort sollte er das Informationsblatt lesen und den Fragebogen ausfüllen.

Impfkabine

Im ersten Raum der Impfkabine wartet ein Arzt auf den Impfkandidaten. Er fragt ab, ob derjenige Medikamente, nicht zuletzt etwa Blutverdünner einnimmt, Allergien hat oder schon einmal auf eine Impfung überreagiert hat. Außerdem hat der Impfling Gelegenheit, Fragen zu stellen. Steht der Impfung nichts entgegen, geht es nach dem Arztgespräch in den zweiten Raum der Impfkabine. Dort setzt eine medizinische Fachkraft die Spritze.

Ruheraum

Nach der Impfung soll sich der Geimpfte noch 15 Minuten ausruhen. Dafür gibt es einen großen Bereich, in dem Tische und Stühle weit auseinander stehen.

Ausgang

Zum Abschluss geht es zum Schalter am Ausgang, wo das Formular, mit den entsprechenden Vermerken für Arztgespräch und Impfung, wieder abgegeben wird. Die von der KVWL gestellten Kräfte geben dort die Daten ein, die auf einem Zentralserver abgelegt werden.

Größere Schwachstellen im Ablauf waren im Testbetrieb, den auch Landrat Olaf Schade interessiert verfolgte, nicht erkennbar.

Wie viele Ärzte und sonstige medizinische Kräfte werden vor Ort sein?

Es gibt einen leitenden Arzt, der sich um die medizinische Organisation vor Ort kümmert und pro Impfstraße einen Arzt und ein bis zwei medizinisch ausgebildete Kräfte.

Wie werden die Öffnungszeiten sein?

Von 8 bis 20 Uhr und zwar von montags bis freitags. Gearbeitet werden soll in zwei Schichten. Es wird auch darüber nachgedacht am Wochenende zu öffnen.

Wie läuft die Akquise der medizinische Kräfte?

"Gut, wir haben auf jeden Fall für den Anfang genügend Kräfte", so die KVWL.

Welche Vergütung erhalten die beteiligten Kräfte?

Das steht laut KVWL noch nicht fest. Aber aktuell sind 150 Euro pro Stunde für Ärzte und mindestens 35 Euro für medizinisches Personal im Gespräch.

Wie viele Impftrupps werden unterwegs sein?

Auch das steht noch nicht fest und auch das hängt davon ab, wie viele Impfdosen der Ennepe-Ruhr-Kreis erhält und wie viele Einrichtungen besucht werden müssen.

Gibt es einen Impfpass?

Es wird eine Impfdokumentation geben. Wann geimpft wurde und mit welchem Impfstoff. Ob das dann auch in den Impfausweis eingetragen werden soll oder kann, steht noch nicht fest. Bei dem Biontech-Impfstoff erfolgt nach zwei, drei Wochen eine zweite Impfung.

Wird es eine Impfpflicht für bestimmte Gruppen geben?

"Nein. Wir hoffen, dass sich möglichst viele impfen lassen. Aber es sollten schon 60 bis 70 Prozent sein, sonst laufen wir noch im nächsten Herbst mit Masken rum", betont die Sprecherin.



Soll man sich auch impfen lassen, wenn man schon an dem Coronavirus erkrankt war?

"Auf jeden Fall. Man weiß nicht, wie lange die Antikörper vorhanden sind", betont die KVWL.

Gibt es Kontra-Indikationen für eine Impfung wie eine Schwangerschaft oder Autoimmunerkrankungen?

Diese medizinische Frage kann von der Kassenärztlichen Vereinigung nicht beantwortet werden.

Wer trägt die Kosten für das Impfzentrum in Ennepetal?

Es ist angekündigt worden, dass der Bund und die Länder die Kosten für den gesamten Betrieb des Impfzentrums und auch die Impfdosen bezahlen wird.

Wie lange, glauben Sie, wird es dauern, bis alle Menschen im Ennepe-Ruhr-Kreis geimpft wurden?

"Das weiß ich nicht, ich gehe davon aus, dass es dann bereits Sommer sein wird", sagt eine Sprecherin der KVWL.

Wie ist die Impfbereitschaft im Ennepe-Ruhr-Kreis bisher?

„Die Impfverträglichkeit ist gut“, sagt Dr. Eckhardt Kampe. Es sei bisher zu keinen Komplikationen gekommen. Er hofft, dass durch diese bisherige Erkenntnis die Impfbereitschaft gesteigert wird. In der ersten Einrichtung, in der geimpft wurde, im Haus Bethanien in Wetter, hätten das Angebot zur Impfung mehr als 80 Prozent angenommen. „Das ist super, das ist aber nicht überall so.“ Vor allem bei den Mitarbeitern gebe es noch Potenzial nach oben. „Je mehr Mitarbeiter erreicht werden, desto besser“, erklärt Kampe.