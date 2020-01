Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Immer mehr Unternehmen zeigen Interesse

Das AVU-Tochterunternehmen Serviceplus hat seit dem Jahr 2014 insgesamt 14 Photovoltaik-Anlagen für Unternehmen geplant und mit konzipiert.

So auch die neue Photovoltaik-Anlage der Städtischen Sparkasse Schwelm mit einer Leistung von 99 Kilowatt peak.

Serviceplus-Geschäftsführer Thorsten Coß sprach von einer erfreulichen Entwicklung. Das Vertrauen der heimischen Unternehmen in den Nutzen der Solartechnologie wie auch in das Know How des AVU-Tochterunternehmens wachse von Anlage zu Anlage und sei inzwischen erfreulich groß.