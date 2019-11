Im Sommer kommt Rossmann ins Schwelm-Center

Ein Trennschleifer heult, Hammerschläge erfüllen den Raum. Der Geruch von verbranntem Eisen liegt in der Luft. Die Rolltreppe in das Untergeschoss ist abgeschaltet, der Deckendurchbruch notdürftig mit Plastikplanen abgetrennt. Davor ein großes Schild mit der Aufschrift „Kik informiert: Sie finden uns in der 1. Etage!“ Für die Kunden des „Schwelm-Centers“ ist unverkennbar: In der Immobilie an der Untermauerstraße in Schwelm, in der einst der Kaufhof sein Zuhause hatte, tut sich etwas. Die neue Eigentümerin (seit Ende 2016) des ehemaligen Kaufhauses, die MK-Märkte GmbH in Breisach, gehört zur Maximilian-Kehl-Unternehmensgruppe, und lässt, anders als die vorherigen Besitzer, ihren Ankündigungen auch Taten folgen.

Die Eingangstüren werden erneuert, die Fassade bekommt keine Aufbrüche. Foto: Bernd Richter / WP

Das alte Kaufhof-Gebäude ist in den zurückliegenden Jahrzehnten schon durch viele Investorenhände gegangen. Und mindestens ebenso viele Eigentümer haben die Zukunft der Immobilie mit Millioneninvestitionen in den schönsten Farben geschildert. Doch passiert ist dann nichts. Das scheint in der Maximilian-Kehl-Unternehmensgruppe anders zu laufen. „Wir wollen eher mit Taten statt Worten überzeugen“, erklärt Maik Disch die Unternehmensphilosophie. Der Mann aus Baden-Württemberg ist mit den Bereichen Projektentwicklung & Investition innerhalb der Maximilian Kehl GmbH betraut – und in dieser Eigenschaft in den kommenden Monaten Stammgast in Schwelm. Wenn seine Arbeit in Schwelm getan ist, wird sei Unternehmen einen höheren siebenstelligen Betrag in der Kreisstadt investiert haben.

Die Immobilie wird von Grund auf saniert und weiterentwickelt. Sportives Ziel sei es, bis zum Jahr 2021 die Arbeiten abzuschließen, sagt Maik Disch. Gut 800.000 Euro sind in den vergangenen Monaten bereits am Standort Schwelm investiert worden – in den Brandschutz, der Ertüchtigung der Technik sichtbar an der Bewirtschaftung des Parkhauses, und eben zu hören an den Bauarbeiten, die zurzeit im völlig freigeräumten Untergeschoss stattfinden. Bis zum Sommer 2020 soll die Etage fertiggestellt sein und dort Rossmann, Deutschlands zweitgrößte Drogeriemarktkette mit Sitz im niedersächsischen Burgwedel bei Hannover, seine Filiale auf 700 qm eröffnen. Gleich nebenan zieht Kik ein, übergangsweise noch in der ersten Etage untergebracht.

Die alten Rolltreppen werden durch neue ersetzt. Foto: Bernd Richter / WP

Die Betonarchitektur der 1970er Jahre findet sich auch im Parkhaus des Schwelm-Centers wieder. Es wurde zu einer Zeit erbaut, als die Autos noch viel schmaler waren. Aber auch damals schon ging es dort eng zu. Das wird künftig anders sein. Aus vier markierten Stellflächen werden künftig drei, LED-Beleuchtung soll die Dunkelheit aus den Ecken vertreiben. „Damit es auf den Parkebenen luftiger wird“, sagt Maik Disch. Auch der Eingangsbereich zur Untermauerstraße hin wird künftig luftiger. Die vorhandene Türanlage wird durch eine neue, höhere ersetzt. Das ist auch nötig, damit die neuen Rolltreppen überhaupt an ihren Einbauort gebracht werden können. „Die Fassade bleibt, der Eingang wird kein Luftschloss werden. Wir bauen eine funktionelle Schiebetüranlage ein“, sagt der Projektentwickler.

Mit Kik und Rossmann gibt es im Untergeschoss keinen Leerstand mehr. Aktuell werden gut 6100 qm Verkaufsfläche genutzt. 1100 qm stehen leer. Besonders der Lebensmittelmarkt liegt den Schwelmer und auch der Stadt Schwelm am Herzen. Es ist wichtig für die Nahversorgung und als Frequenzbringer für das Zentrum und die Neue Mitte Schwelm. „Wir haben keine gekündigten Mietverträge. Wir reden mit all unseren Mietern, auch mit dem Betreiber des Lebensmittelmarktes“, sagt Disch und beteuert im Gespräch mit unserer Zeitung, dass es im Schwelm-Center weiter Lebensmittel zu kaufen geben werde und dass die Zusammenarbeit mit der Stadt gut sei.

Umbau im laufenden Betrieb

„Wir machen alles im laufenden Betrieb“, bringt Maik Disch die Herausforderung an der Baustelle auf den Punkt. Die Maximilian-Kehl-Gruppe legt ihre Investments eher langfristig an, entsprechend investiert das Unternehmen auch in die Substanz. Im Fall des Schwelm-Center wird am Ende ein siebenstelliger Betrag auf der Rechnung stehen. „Die Lagen in den Städten werden ja nicht mehr. Das allein verspricht eine Wertsteigerung unserer Immobilien“, ist sich der Entwickler auch im Fall von Schwelm sicher, dass sein Unternehmen beim Kauf des Schwelm-Centers eine richtige Entscheidung getroffen hat.