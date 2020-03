Im Helios Schwelm surfen Patienten und Co. jetzt kostenlos

Für den neuen Service wurde das Klinikum-Gebäude in den letzten Wochen so ausgestattet, dass nun überall W-LAN-Empfang möglich ist.

Ab sofort können Patienten, Angehörige und Besucher im Helios Klinikum Schwelm auf den Stationen oder in den Wartebereichen, wie beispielsweise in der Zentralen Notaufnahme, kostenfrei im Internet surfen.

„Für uns ist dies ein weiterer, wichtiger Schritt in der Digitalisierung unseres Krankenhauses, von dem unsere Patienten direkt profitieren“, erklärt Klinikgeschäftsführerin Claudia Meßthaler. „Fast jeder besitzt heutzutage ein Smartphone, ein Tablet, oder ein Notebook und viele unserer Patienten und Besucher möchten auch während ihres Aufenthalts in unserer Klinik mobil erreichbar sein, Unterhaltungsmedien nutzen oder online arbeiten.“

Ausreichend Datenvolumen

Wirklich effizient ist die Nutzung allerdings erst dann, wenn auch die passende Bandbreite und ausreichend Datenvolumen zur Verfügung stehen. Dazu wurde in den letzten Wochen das Gebäude entsprechend ausgestattet, so dass überall W-LAN-Empfang möglich ist.

Helios Arbeitgeber für 66.000 Menschen In Deutschland verfügt Helios über 86 Kliniken, 120 Medizinische Versorgungszentren (MVZ) und 10 Präventionszentren. Jährlich werden in Deutschland rund 5,2 Millionen Patienten behandelt, davon 4 Millionen ambulant. Helios beschäftigt in Deutschland mehr als 66.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete 2017 einen Umsatz von 6,1 Milliarden Euro.

Was in vielen Hotels, Restaurants oder Flughäfen bereits üblich ist, bleibt in Krankenhäusern noch eher eine Seltenheit. Dies ist im Helios Klinikum Schwelm nun anders. „Wir freuen uns sehr über das zusätzliche Serviceangebot, das wir unseren Patientenanbieten können, um den Aufenthalt bei uns angenehmer zu gestalten“, sagt Claudia Meßthaler. „Die Umrüstung auf kostenfreies WLAN für alle ist dabei ein konsequenter Schritt, sich an das veränderte Nutzungsverhalten der Patienten und deren Angehörigen anzupassen. Das Surfen im Internet gehört im Alltag weitgehend dazu.“

Ein noch umfangreicherer Schritt in Richtung Digitalisierung stellt zukünftig die elektronische Patientenakte dar, die seit diesem Jahr sukzessive eingeführt wird. „Wir sind dabei, die klassische Papierakte Stück für Stück zurückzufahren und die digitale Akte auszurollen. Der Vorteil liegt klar auf der Hand: Ärzte und Pflegekräfte haben in dem neuen System sofort allerelevanten Daten zu ihrem Patienten auf dem Bildschirm“, erklärt Claudia Meßthaler.