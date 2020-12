Im Corona-Jahr besonders wichtig: Telefonseelsorge baut aus

Pandemie und Isolation drücken den Menschen zunehmend auf das Gemüt. Die Telefonseelsorge EN stockt zu Weihnachten das Personal auf.

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Auch wenn in diesem Jahr alles anderes ist: Die Telefonseelsorge ist da! Weihnachten, zwischen den Jahren, Silvester und Neujahr. „Wir rechnen gerade an Weihnachten mit einer erhöhten Nachfrage und habe manche Dienste doppelt besetzt“, so Birgit Knatz, Leitung der Telefonseelsorge Hagen-Mark, die auch für den Ennepe-Ruhr-Kreis zuständig ist.

Kein anderes Fest sei so gefühlsbetont wie Weihnachten. Gerade in diesem von der Pandemie gezeichneten Jahr, wünschen sich viele Menschen die Tage mit ihrer Familie zu verbringen und können es nicht. Es ist eine emotionale Herausforderung, auch für die ehrenamtlichen Mitarbeitenden der Telefonseelsorge. Sie sind genau wie die Anrufenden und Schreibenden von den Auswirkungen der Kontaktbeschränkungen betroffen. Einige feiern in diesem Jahr allein sein oder im engsten Kreis. Dadurch ist die Bereitschaft über Weihnachten zusätzliche Dienste zu übernehmen gewachsen und das Chatangebot konnte aufgestockt werden.

Für die, die nicht gerne sprechen steht auch die Mailseelsorge an allen Tagen zur Verfügung. „Manchmal verschafft es schon Erleichterung seine Not aufzuschreiben und zu wissen: Am anderen Ende des Monitors sitzt jemand, der für mich da ist. Ich bin nicht allein“, so Birgit Knatz. „Wer sich an den Feiertagen mit seiner Traurigkeit, Einsamkeit und Verlorenheit an uns wendet, findet viel Verständnis“, so Stefan Schumacher, Leitung der Telefon-Seelsorge Hagen-Mark.

"Wenn Sie einsam oder unglücklich sind, oder einfach jemanden zum Zuhören brauchen: Wir sind da! Reden hilft ob am Telefon oder im Chat! Das wissen wir aus Erfahrung", teilt Birgit Knatz mit.

Sie erreichen die Telefonseelsorge telefonisch (kostenfrei und anonym) unter 0800/1110111 und per Chat und Mail unter www.telefonseelsorge-hagen-mark.de Sie können sich auch unsere kostenlose App, den Krisen-Kompass herunterladen, als Notfallkoffer für die Seele.