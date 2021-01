Reparatur in Sicht Heizung defekt: Kirche Herz Jeus in Ennepetal ein Eiskeller

Ennepetal Seit Oktober ist die Heizung der Herz-Jesu-Kirche in Ennepetal defekt. Die Reparatur der alten Anlage ist schwierig, aber in Sicht.

Ennepetal. In der Katholischen Kirche Herz Jesu in Ennepetal-Milspe ist die Heizung defekt – und das schon seit Monaten. „Das Mauerwerk ist hochgradig ausgekühlt. Ein Eiskeller“, berichtete Kirchenbesucherin Bärbel Schneider dieser Zeitung. Ihr Vorwurf: Der Propst der Großgemeinde St. Marien Schwelm-Gevelsberg-Ennepetal und das Bistum Essen würden sich offensichtlich überhaupt nicht „um diesen unhaltbaren Zustand“ kümmern.

Propst Norbert Dudek widerspricht: „Der Wille ist da, zu reparieren.“ Doch die Heizung sei 30 Jahre alt – „und das ist das Problem“, erklärt er. Die Brennkammer der Anlage sei undicht, was dazu geführt habe, dass Gas in den Kirchenraum geströmt sei. Daher habe man die Heizung sofort abschalten müssen. Ersatzteile zu bekommen, sei aufgrund des Alters der Anlage nicht so einfach.

Kompletterneuerung zu teuer

Inzwischen hat Hausmeister Ulrich Gras eine Firma ausfindig gemacht, die die benötigten Ersatzteile liefern kann. Doch dieses Unternehmen nimmt den Einbau der Teile nicht selbst vor. Also musste auch noch eine Firma gesucht werden, die die Arbeit übernimmt. Das gestaltete sich ebenfalls schwierig, weil die Anlage recht verwinkelt ist. Doch auch hier meldet die Gemeinde einen Erfolg. Man warte nun noch darauf, dass die Firma einen Termin frei habe, so Norbert Dudek. "Von uns aus kann es sofort losgehen." Nicht vom Heizungsausfall betroffen sind die unter der Kirche liegenden Gemeinderäume, da diese separat beheizt werden. Daher werden Gottesdienste momentan auch im großen Saal gefeiert.

Eine Erneuerung der gesamten Heizungsanlage kam für die Propsteigemeinde St. Marien nicht in Frage. „Das würde 30.000 Euro kosten“, erklärt der Propst. Die Kirche soll aber nach Maßgabe des Pfarreientwicklungsprozesses ab 2025 aufgegeben werden. Daher dürfen nur noch Investitionen zur Bauerhaltung, also Reparaturen, vorgenommen werden.

Richtig warm ums Herz wird es den Besuchern der Katholischen Kirchen in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal in diesen Tagen aber in Bezug auf das Raumklima ohnehin nicht. Die Heizungen können zwar genutzt werden, aber der Kirchenraum darf nur auf elf bis zwölf Grad erwärmt werden. Zudem darf nur vorgeheizt werden, das heißt, dass die Anlagen während der Gottesdienste abgestellt sein müssen. Dadurch soll verhindert werden, dass die Umluftheizungen in den Kirchen zu Virenschleudern werden, also die Verbreitung des Coronavirus noch begünstigen.