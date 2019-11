Einbrecher Hausbesitzer überrascht Einbrecher in Ennepetal

Ennepetal. Das hätte auch böse enden können: Ein 49-Jähriger überrascht Einbrecher in seinem Haus auf frischer Tat. Zweiter Einbruch in Ennepetal gelingt.

Einbrecher noch bei der Tat gestört: Im Laufe des Donnerstags brachen Unbekannte in Einfamilienhäuser am Falkenweg und in der Hangstraße ein. Als ein 49-jährige Bewohner um 18 Uhr zu seinem Haus im Falkenweg zurückkehrte, überraschte er noch einen Einbrecher, der beim Anblick des Ennepetalers auf gleichem Weg flüchtete, wie er rein gekommen ist.