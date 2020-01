Hauptgewinn geht von Gevelsberg nach Breckerfeld

Die Hauptgewinnerin des Adventskalenders des Lions Clubs Ennepe-Ruhr steht fest. Es ist Susanne Kraus. Die Breckerfelderin kam mit Ehemann Uwe nach Gevelsberg, um den Hauptpreis, ein Zertifikat Sparkassen-Zuwachssparen im Wert von 500 Euro der Sparkasse Gevelsberg-Wetter, aus den Händen von Vorstand Thomas Biermann entgegen zu nehmen. Biermann, selbst Lions-Mitglied, hatte sich bei der Preisverleihung Unterstützung durch seine Lions-Freunde Markus Oehler und Bernd Sander versichert.

Kalender von Chefin bekommen

„Der Adventskalender war ein Geschenk meiner Chefin. Die hat sich mit mir über mein Glück gefreut“, sagt die glückliche Gewinnerin. Susanne Kraus arbeitet im Café Pfingsten in Breckerfeld, hat bisher noch nie etwas gewonnen. Deshalb ist die Freude bei ihr über den gelandeten Haupttreffer doppelt groß. Mehr als 4500 Kalender und damit mehr als jemals zuvor hatte der Lions Club im alten Jahr aufgelegt und auch verkaufen können. Allein 600 Abnehmer finden sich Jahr für Jahr in Breckerfeld. Der Rest wird in Schwelm, Ennepetal und Gevelsberg an den Mann beziehungsweise an die Frau gebracht.

Preise im Gesamtwert von knapp 11.000 Euro waren diesmal zu gewinnen. Mit dem Erlös aus dem Kalenderverkauf unterstützt der Lions Club Ennepe-Ruhr verschiedene regionale, mildtätige oder gemeinnützige Projekte wie beispielsweise die Hausaufgabenhilfe des Kinderschutzbunds, verschiedene Mittagstische, Tafelläden, Klasse 2000 und Sprachförderungsmaßnahmen.

Der vor 15 Jahren erstmals aufgelegte Adventskalender ist jedoch nur eine von vielen weiteren Aktivitäten, mit denen der Service-Club Geld einsammelt. Neben dem Weihnachtsmarkt in Schwelm gehört das traditionelle Benefiz-Neujahrskonzert des Clubs zum festen Jahresprogramm eines jeden Lions-Jahres. Für Susanne Kraus und ihren Mann gab es aus Anlass der Gewinnübergabe zwei Ehrenkarten für den Besuch des Konzerts, das diesmal am Samstag, 18. Januar, ab 19 Uhr über die Bühne im Schulzentrum West in Gevelsberg geht.

Scott Lawton mit dem Landespolizeiorchester NRW. Foto: Bastian Haumann

Das Landespolizeiorchester Nordrhein-Westfalen unter Leitung von Scott Lawton stellt sich erneut in den Dienst der guten Sache und spielt ohne Gage für die Gäste des Lions Clubs Ennepe-Ruhr. Zum zweiten Mal in Gevelsberg ist auch der Sänger Oliver Schmitt zu Gast. „Der Einsatzplan steht, Scott Lawton hat das Programm freigegeben“, freut sich Thomas Biermann, der für die Organisation des Benefizkonzerts verantwortlich zeichnet und viele helfende Hände auch aus den Reihen der Damen an seiner Seite weiß.

Das Landespolizeiorchester wartet erneut mit einem umfangreichen Programm in Gevelsberg auf, das von einer Pause unterbrochen wird, in der der Lions Club Getränke und Kleinigkeiten zum Essen feilbietet. Ein kleiner Auszug aus den Musik-Highlights: „Best of Udo Jürgens”, „Peer Gynt” von Edvard Grieg, Ouvertüre zu „Boccaccio“, oder „Der Prinz von Palermo” von Franz von Suppé, „Das Lied der Freiheit” von Scott Lawton.

Premiere mit Lions-Award

Mit einer Premiere wartet der Lions Club Ennepe-Ruhr diesmal im Rahmen seines Benefiz-Neujahrskonzerts auf. Der erste Preisträger des neu ausgelobten Lions-Award ist gefunden. Auf der Weihnachtsfeier im Schwelmer Restaurant Fritz am Brunnen in Schwelm haben die Mitglieder des Lions Clubs Ennepe-Ruhr ihre Wahl getroffen. Und es wird nicht nur einen Preisträger geben, sondern derer gleich vier. Zusätzlich zu dem Preisgeld in Höhe von 5000 Euro, das ein Vertreter der siegreichen Institution entgegennehmen darf, werden drei weitere Organisationen für ihr segensreiches Wirken und außergewöhnliches ehrenamtliches Engagement zum Wohle der Gesellschaft mit „Trostpreisen“ über jeweils 500 Euro bedacht werden.

Hier gibt’s die Karten für das Neujahrskonzert

Das Benefiz-Neujahrskonzert des Lions-Clubs Ennepe-Ruhr am Samstag, 18. Januar 2020, ab 19 Uhr in der Aula des Schulzentrums West in Gevelsberg gibt es noch Karten. Der Eintritt kostet 15 Euro, für Schüler 8 Euro.

Die Karten für das Benefizkonzert sind erhältlich Gevelsberg: AVU-Treffpunkt, Mittelstraße 18; Buchhandlung Appelt, Mittelstraße 76; Sparkasse Gevelsberg-Wetter, Mittelstraße 2-4, Märkische Bank, Nordstraße 7. Schwelm: Buchhandlung Köndgen, Hauptstraße 56. Ennepetal: Sparkasse Ennepetal-Breckerfeld, Voerder Straße 79-83. Ticket-Hotline: 02332/702102.