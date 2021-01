Hallenbad in Schwelm muss für 110.000 Euro repariert werden

Das Hallenbad in Schwelm ist 1974 eröffnet worden. Die Technik ist mittlerweile marode. nun steht eine weitere Reparatur an, die mindestens 110.000 Euro kosten wird.

Schwelm. Als ein unkalkulierbares finanzielles Fass ohne Boden erweist sich ein weiteres Mal das in die Jahre gekommene Hallenbad. Dieses ist zwar wegen der Bestimmungen, die sich aus der Coronaschutzverordnung des Landes NRW ergeben, bereits im alten Jahr geschlossen worden. Doch wenn Düsseldorf morgen wieder „Grünes Licht“ für eine Badöffnung geben würde, blieben die Türen des städtischen Hallenbads an der Mittelstraße auch weiterhin für Badegäste versperrt. Bei der regelmäßigen Überprüfung der Wasserqualität ist eine erhöhte Belastung des Badewassers mit Legionellen festgestellt worden. In Absprache mit dem Gesundheitsamt des Ennepe-Ruhr-Kreises hat das Rathaus deshalb verfügt, das Bad geschlossen zu halten.

Schweinsberg: „Kontrollmechanismen haben gegriffen“

Das Vorkommen von Legionellen im Badewasser ist zwar an und für sich kein unüberwindbares Hindernis für den Betrieb eines Bades und technisch durch Nachrüstung in die Technik der Wasseraufbereitung beherrschbar. Jedoch hat eine erste Begutachtung durch einen Sachverständigen einen Instandsetzungsbedarf in Höhe von zunächst 110.000 Euro ergeben. Schwelms Beigeordneter Ralf Schweinsberg kann der schlechten Nachricht für die Stadtkasse sogar etwas Gutes abgewinnen: „Sehen Sie es positiv: Die Kontrollmechanismen haben gegriffen.“ Die Legionellenbelastung war bei der regelmäßigen Überprüfung der Wasserqualität aufgefallen.

110.000 Euro bezahlt eine Kommune wie Schwelm nicht aus der Portokasse. Über die Beauftragung der Reparatur muss der Liegenschaftsausschuss beraten, der am 4. Februar im Rathaus zu seiner ersten Sitzung im neuen Jahr zusammenkommt. Die erforderlichen Haushaltsmittel wären dann über die Änderungsliste im Ergebnisplan des Haushalts 2021 einzustellen. Zuletzt musste das Bad im Oktober wegen Reparaturarbeiten an der Filteranlage für mehrere Wochen geschlossen werden. Kosten: 15.000 Euro. Ebenfalls im vergangenem Jahr wurden sechs Steuerschränke für 125.000 Euro ersetzt, die allerdings auch bei einem Bad-Neubau Verwendung finden könnten, heißt es aus dem Rathaus. Die letzte größere Sanierung im Hallenbad stand 2018 an – für 300.000 Euro wurden u.a. ein neues Blockheizkraftwerk, ein neuer Heizkessel und eine moderne LED-Beleuchtung eingebaut.

Neuer Stoff für die Diskussion über die Zukunft der Bäderlandschaft

Die Nachricht über die Legionellen platzt mitten in die Diskussion über eine zukünftige Bäderlandschaft Schwelms. „Die aktuelle Entwicklung stellt nochmals eindrücklich die Notwendigkeit dar, dass für das Hallen- und das Freibad auch alternative Lösungen erneut bedacht werden müssen. Die Umsetzung der Bäderlandschaft erscheint aufgrund der Kosten in Höhe von 30 Millionen Euro, der fehlenden Perspektive zu Fördermöglichkeiten in nennenswerter Höhe und der zunehmenden Eilbedürftigkeit einer Lösung derzeit fraglich“, beschreibt ein von Bürgermeister Stephan Langhard unterzeichneter Lagebericht für die Ratssitzung am 14. Januar die momentane Situation.

Die Verwaltung regt deshalb die Diskussion von Alternativen an, die sowohl eine Sanierung der Bäder, als auch den Neubau eines Hallenbades aber auch die Planungen zur Bäderlandschaft berücksichtigen sollten. Dabei müssten auch alle Aspekte des Schul-, Vereins- und Individualsports berücksichtigt werden. „Das Ergebnis sehe ich relativ offen“, so der Bürgermeister zu dieser Zeitung. Der Chef im Rathaus sind nicht die Investitionskosten als Problem an, sondern eher die Unterhaltskosten. Zur Erinnerung: Frei- und Hallenbad sind freiwillige Leistungen, die eine Kommune erbringen kann, aber nicht muss. Pflichtaufgabe ist, ein Angebot für das Schulschwimmen bereit zu halten. Diese Pflichtaufgabe kann aber auch beispielsweise durch die Nutzung von Bädern in Nachbarstädten bereitgestellt werden. Der Zuschussbedarf für das Hallenbad betrug 2017 übrigens knapp 900.000 Euro.