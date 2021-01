Haare, Nägel und Corona: Verlottern wir im Lockdown?

Joshua Otto, ein Tischler in der Ausbildung, schneidet sich im Lockdown die Haare selber. Er nutzt dazu einen Staubsauger mit Abstandhalter, um die Haare alle gleich lang zu schneiden. Der Industriestaubsauger ist zwar laut, aber man muss hinterher nicht kehren. So kann er das sogar in seinem Zimmer auf der Couch machen.

Die Frisöre geschlossen, die Nagelstudios und die Kosmetiker ebenso - wie helfen sich die Leute in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal?

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Der Lockdown gilt seit dem 16. Dezember des vergangenen Jahres und kam seinerzeit für manch einen etwas plötzlich. Zahlreiche Frisör-, Nagelstudio- und Kosmetiktermine fallen seitdem einfach aus. Wir wollen wissen: Wie helfen sich denn die Menschen in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal? Denn: So wie es aussieht, werden Coiffeure und Co. so bald nicht wieder öffnen dürfen.

Corona-Matte oder 6-Millimeter-Corona-Einheitsfrisur aus der heimischem Haarschneidemaschine - für die überwiegende Anzahl der Herren ist die Sache recht einfach. Bei anderen fallen die Haare ohnehin aus, grau meliert gilt als attraktiv. Da hat es die Damenwelt ungleich schwerer. Die Ansätze werden groß, die Kollegen sehen selbst im unscharfen Video-Chat, dass der ehemals aufwendige Schnitt verschwunden ist, die Spitzen splissig werden.

Angst vor der Selbstverstümmelung

Und da ist für viele Menschen - besonders wenn Sie viel Wert auf ein gepflegtes Äußeres legen - noch lange nicht Schluss. Die Sommerbräune, für die über den Winter das Solarium sorgt, ist vornehm-kränklicher Blässe gewichen. Die stets vom Profi gepflegten Nägel sind mit zittriger Hand eher schlecht als recht lackiert. Der sonst akkurat gestutzte Bart sieht eher aus wie von Robinson Crusoe und die Angst schwingt mit, sich beim Selberzupfen der Augenbrauen fiese Narben zuzuführen.

Wie kommen Sie optisch durch den Lockdown? Haben Sie einen Frisör im Haushalt? Lassen Sie einfach alles lang wachsen? Sind Sie seit Neuestem Hutträgerin oder färben Ihre Haare nun grundsätzlich selbst? Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an schwelm@westfalenpost.de und erzählen Sie uns, was Sie am meisten nervt, wie Sie sich schön halten und vor allem: Schicken Sie uns gern Fotos von Ihrem persönlichen Corona-Look. Wir möchten gern Tipps und Tricks für alle teilen und auch in einer Diaschau gute Beispiele für Corona-Matte und Co. zeigen. Es freut uns sehr, wenn Sie diesen kleinen Spaß mitmachen würden und sagen schonmal: Dankeschön!