Große Ranzenaktion des Kinderschutzbundes in Ennepetal

24 nagelneue Schultaschen – so viele wie noch nie – standen in diesem Jahr bei der Ranzenaktion im Kinderschutzbundladen „Bärti“ bereit. Kinder, die im Sommer eingeschult werden und in deren Familien das Geld sehr knapp ist, durften sich dort einen Ranzen zum Sonderpreis von 25 Euro aussuchen.

Der Kinderschutzbund hatte die Familien in Zusammenarbeit mit dem Job-Center zu der Aktion eingeladen. Dass die regulär etwa 200 bis 280 Euro teuren Ranzen – samt Etui und Sportbeutel – so günstig angeboten werden konnten, ermöglichten die Firma Trekking Star aus Gevelsberg, die die Ranzen stark reduziert bereit stellte, und die Sparkasse Ennepetal-Breckerfeld mit einer Spende.

Zusätzlich gab es vom Kinderschutzbund auch noch leuchtend gelbe Warnwesten für den Schulweg.