Die Firma SJM will ihre Deponie in Richtung Hülsenbecker Tal erweitern. Der Rat hat eine Resolution auf den Weg gebracht.

Politik Grenze der Zumutbarkeit in Ennepetal erreicht

Ennepetal. Der Stadtrat Ennepetal schickt eine Resolution nach Arnsberg. Mit großer Mehrheit lehnt die Politik die Erweiterung der Jacob-Deponie ab.

Post aus Ennepetal wird der Regierungspräsident in Arnsberg erhalten. Zu lesen sein wird darin eine Resolution des Rates der Stadt, in der deutlich wird, dass die Stadt Ennepetal die beantragte Erweiterung der Deponie durch die Firma SJM (Siegfried Jacob Metallwerke) ablehnt.

In der am Donnerstag im Haus Ennepetal stattgefundenen Sitzung des Stadtrates wurde der von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke vorgelegte Resolutionsentwurf mit großer Mehrheit angenommen. So stellt der Rat der Stadt nun fest, dass aus seiner Sicht mit dem heutigen Genehmigungsstand der Deponie bereits die zumutbare Grenze für das Schutzgut Natur erreicht ist.

Im „konstruktiven Dialog“ bleiben

Ausdrücklich wird in der Resolution betont, dass sie sich nicht gegen den laufenden Betrieb oder mögliche Erweiterungen der Firma SJM richtet. Die Verwaltung der Stadt wird laut Resolution beauftragt, mit dem Unternehmen im „konstruktiven Dialog zu bleiben und mögliche Erweiterungen innerhalb der bestehenden Möglichkeiten des Flächennutzungsplanes zu unterstützen“.

Vor der Abstimmung sagte SPD-Fraktionschef Volker Rauleff: „Jetzt ist das Ende der Fahnenstange erreicht“ und forderte noch einmal ein Nein zur geplanten Deponie-Erweiterung. Rolf Hüttebräuker (Freie Wähler) glaubt, dass diese Resolution gute Aussichten hat, in Arnberg gehört zu werden. CDU-Fraktionschef Daniel Heymann betonte, dass das Meinungsbild zur Resolution in der CDU unterschiedlich sei. Das spiegelte sich auch bei der Abstimmung wider.

Volker Rauleff sparte nicht mit Kritik an der Bezirksregierung. Es sei nicht hinzunehmen, dass auf der Deponie keine Kontrollen mehr stattgefunden hätten, weil ein neuer Antrag vorliege. Rauleff bezog sich auf Aussagen von Mitarbeitern der Bezirksregierung. Anita Schöneberg (SPD) hatte von einem Bürger mitgeteilt bekommen, dass Unterlagen aus den Jahren 1986 und 1995 vorlägen, in denen eine stufenweise Rekultivierung von Deponieflächen festgelegt sei. Das sei aber wohl nicht geschehen.

Die Stadtverwaltung ist schon am Verfahren der Bezirksregierung beteiligt. Pressesprecher Hans-Günther Adrian: „Wir sehen einen schweren Eingriff in die Landschaft und bestehen auf eine Umweltverträglichkeitsprüfung. Wir werden das Ergebnis akzeptieren. Wir sind nicht Feind der Bezirksregierung. Wir arbeiten zusammen!“ Die Forderung der Stadt sei nicht dazu da, es der Bezirksregierung „so schwer wie nur eben möglich zu machen“, wie es im Vorbericht zur Ratssitzung unter dem Titel „Breite Front gegen Deponie Jacob“ hieß.

Bürgerinitiative gegen Eingriff in die Natur

Die Erweiterung der Deponie Jacob hat eine mehrjährige Geschichte hinter sich. Anfang 2018 stellte das Unternehmen einen entsprechenden Antrag, die Deponiekapazitäten um etwas 500.000 Kubikmeter zu erhöhen. Nach Rodungsarbeiten wurde das Vorhaben im Februar 2019 öffentlich.

Die daraufhin gegründete Bürgerinitiative hat bisher 2257 Unterschriften gegen die Deponieerweiterung gesammelt. Sie spricht sich gegen den Eingriff in die Natur im Bereich Ahlhausen aus.